Aniversário
Campo Grande - MS

“Hackathon Crianças em Ação” promove dia inteiro de inovação para alunos da Reme

Primeira edição acontece em 19 de agosto, no Parktec CG, com apoio do Sebrae. A Prefeitura de Campo Grande promove no dia 19 de agosto, das 8h às 1...

14/08/2025 13h25
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Primeira edição acontece em 19 de agosto, no Parktec CG, com apoio do Sebrae.

A Prefeitura de Campo Grande promove no dia 19 de agosto, das 8h às 17h, a primeira edição do Hackathon Crianças em Ação, um dia inteiro de atividades para despertar inovação, criatividade e aprendizagem mão na massa entre os alunos da rede municipal. A programação integra o calendário dos 126 anos da cidade e será conduzida pelo Parktec CG, com o apoio do Sebrae, que irá ministrar dinâmicas e desafios práticos ao longo do evento.

Nesta edição, participam crianças da Escola Municipal Padre Thomaz Girardelli, localizada no Bairro Parque Lageado, no Dom Antônio Barbosa, região conhecida por sua vulnerabilidade social. A escolha reforça o compromisso do Parktec CG em democratizar o acesso à cultura de inovação e conectar novos talentos às oportunidades do ecossistema local.

“Queremos que as crianças experimentem, testem ideias e percebam que inovar é resolver problemas reais do nosso dia a dia. Esse é um primeiro passo para formar a próxima geração de criadores e empreendedores de Campo Grande”, afirma a diretora do Parktec CG – Adriana Tozzetti.

Os professores e os alunos mapearam os desafios que as crianças enfrentam no dia a dia da comunidade escolar. A partir desses dados, os próprios alunos serão guiados pela equipe do Sebrae por uma jornada de inovação. As melhores soluções serão premiadas com o primeiro, o segundo e o terceiro lugares, e os professores poderão implementá-las e acompanhá-las.

A próxima edição já está confirmada para o dia 10 de setembro, consolidando o Hackathon como programa contínuo de estímulo à criatividade, ao trabalho em equipe e ao pensamento crítico desde a educação básica. O “Hackathon Crianças em Ação” tem apoio das secretarias de Educação e da Juventude de Campo Grande, além do Living Lab MS Sebrae; empresas parceiras: Shopping Campo Grande, Burger King, Ri Happy, Crocs, Digix, Fidelidade Saúde, Lajir Contabilidade Ábil,

Serviço

Evento: Hackathon Crianças em Ação
Data: 19 de agosto de 2025 (terça-feira)
Horário: 8h às 17h
Local: Parktec CG — Av. Rachid Neder, 760 – Monte Castelo
Público: 50 alunos do quinto ao nono ano da E.M. Padre Thomaz Girardelli

Sobre o Parktec CG

O Parktec CG é o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande, uma política pública da Prefeitura Municipal, criado para conectar o poder público, universidades, empresas e startups, impulsionando projetos de base tecnológica e soluções para a cidade e a região. O projeto recebe apoio da Finep, através do Governo Federal.

Há 34 minutos "Hackathon Crianças em Ação" promove dia inteiro de inovação para alunos da Reme
