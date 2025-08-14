Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Chapadão do Sul

Homem foi morto a tiros ao sair para trabalhar

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Chapadão do Sul, investiga o homicídio de um homem de 38 anos, ocorrido na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 6h, no município. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

De acordo com as primeiras informações apuradas, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram da residência da vítima no momento em que ela saía para trabalhar e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. O homem tentou fugir para se proteger, mas foi alcançado e alvejado.

A perícia foi acionada e constatou que foram disparados ao menos 10 tiros de calibre 9mm, sendo que cinco atingiram a vítima, que morreu no local.

As causas e circunstâncias do crime estão sendo investigadas. Novas informações serão divulgadas oportunamente, para não prejudicar o trabalho policial.