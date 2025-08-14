Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Chapadão do Sul

(67) 99142-9066
Homem foi morto a tiros ao sair para trabalhar
A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Chapadão do Sul, investiga o homicídio de um homem de 38 anos, ocorrido na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 6h, no município.
De acordo com as primeiras informações apuradas, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram da residência da vítima no momento em que ela saía para trabalhar e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. O homem tentou fugir para se proteger, mas foi alcançado e alvejado.
A perícia foi acionada e constatou que foram disparados ao menos 10 tiros de calibre 9mm, sendo que cinco atingiram a vítima, que morreu no local.
As causas e circunstâncias do crime estão sendo investigadas. Novas informações serão divulgadas oportunamente, para não prejudicar o trabalho policial.
