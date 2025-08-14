PROMUSE do 2º BPM durante Operação Shamar realiza ações em Ribas do Rio Pardo

Três Lagoas – MS, durante a Operação Shamar os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram ações de conscientização pelo fim da violência doméstica.

Durante a primeira semana de agosto os policiais do PROMUSE do 2º BPM, realizaram palestras na Escola Estadual Eduardo Batista Amorim, Escola Estadual Adilson Alves da Silva, Escola Estadual João Ponce Arruda, Escola Municipal Iracy da Silva Almeida, ambos do município de Ribas do Rio Pardo/MS, além de roda de conversa com integrantes da rede de enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, daquela cidade.

As ações desenvolvidas buscam a conscientização, informação, apoio e encorajamento das vítimas para romper o silêncio, promovendo o respeito, a igualdade e a segurança em todos os lares, pois a violência doméstica é uma realidade que precisa ser combatida todos os dias.

Denunciar salva vidas.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS

Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!