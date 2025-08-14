Renato Câmara cria homenagem a médicos-veterinários com nome de Cláudio Martins Real

(67) 99142-9066
Em discussão única, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou o Projeto de Resolução 19/2025, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB) e coautoria do deputado Marcio Fernandes (MDB), que institui a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Professor Doutor Cláudio Martins Real. A homenagem será concedida a médicos-veterinários que atuam no Estado e se destacam por sua contribuição em áreas como saúde e bem-estar animal, saúde pública, produção agropecuária, preservação ambiental e desenvolvimento científico. O expediente segue agora para promulgação.
O nome da honraria presta tributo a Cláudio Martins Real, médico-veterinário que construiu uma trajetória reconhecida nacionalmente como educador, pesquisador, empreendedor e defensor das causas veterinárias. Fundador da empresa Real H, em Mato Grosso do Sul, Cláudio tornou-se referência no desenvolvimento de soluções inovadoras para a sanidade animal.
Renato Câmara destacou que a homenagem traduz o reconhecimento da Casa de Leis ao legado de Cláudio. “Mais do que um profissional brilhante, Dr. Cláudio representa um exemplo de ética, dedicação e compromisso com a ciência e a formação de novas gerações. Sua trajetória é inspiração para todos que acreditam que conhecimento e responsabilidade caminham juntos para transformar a sociedade”, afirmou.
Criada em 1985, a Real H se destacou como pioneira no agronegócio sustentável, consolidando presença em todo o Brasil e com atuação marcante no Paraguai. Hoje, o grupo mantém mais de 330 empregos diretos e gera cerca de 1,5 mil postos de trabalho indiretos, impulsionando o desenvolvimento regional e a produtividade no campo. Ao longo de quatro décadas, a sustentabilidade permaneceu como pilar central de suas estratégias, agora ampliadas sob a marca Grupo Real. Desde o início, a empresa investe em soluções para a saúde animal que dispensam produtos nocivos ao meio ambiente e priorizam o bem-estar animal.
De acordo com a resolução, a escolha dos agraciados será feita por indicação dos parlamentares, com aprovação da Mesa Diretora e apresentação de justificativa que comprove os méritos do indicado. A entrega da medalha e do diploma ocorrerá em sessão solene alusiva ao Dia do Médico-Veterinário, celebrado em 9 de setembro, ou em data a ser definida pela ALEMS. Renato Câmara é o deputado que mais trabalha pelo agro, pelo desenvolvimento sustentável, pelo meio ambiente, pela saúde animal e pelo fortalecimento do comércio e dos serviços em Mato Grosso do Sul.
Sensação
Vento
Umidade