Renato Câmara cria homenagem a médicos-veterinários com nome de Cláudio Martins Real

Em discussão única, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou o Projeto de Resolução 19/2025, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB) e coautoria do deputado Marcio Fernandes (MDB), que institui a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Professor Doutor Cláudio Martins Real. A homenagem será concedida a médicos-veterinários que atuam no Estado e se destacam por sua contribuição em áreas como saúde e bem-estar animal, saúde pública, produção agropecuária, preservação ambiental e desenvolvimento científico. O expediente segue agora para promulgação.

O nome da honraria presta tributo a Cláudio Martins Real, médico-veterinário que construiu uma trajetória reconhecida nacionalmente como educador, pesquisador, empreendedor e defensor das causas veterinárias. Fundador da empresa Real H, em Mato Grosso do Sul, Cláudio tornou-se referência no desenvolvimento de soluções inovadoras para a sanidade animal.