Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Renato Câmara cria homenagem a médicos-veterinários com nome de Cláudio Martins Real

Em discussão única, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou o Projeto de Resolução 19/2025, de autoria do deputado Renato Câ...

14/08/2025 13h25
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
De acordo com a resolução, a escolha dos agraciados será feita por indicação dos parlamentares, com aprovação da Mesa Diretora e apresentação de justificativa que comprove os méritos do indicado.
De acordo com a resolução, a escolha dos agraciados será feita por indicação dos parlamentares, com aprovação da Mesa Diretora e apresentação de justificativa que comprove os méritos do indicado.

Em discussão única, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou o Projeto de Resolução 19/2025, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB) e coautoria do deputado Marcio Fernandes (MDB), que institui a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Professor Doutor Cláudio Martins Real. A homenagem será concedida a médicos-veterinários que atuam no Estado e se destacam por sua contribuição em áreas como saúde e bem-estar animal, saúde pública, produção agropecuária, preservação ambiental e desenvolvimento científico. O expediente segue agora para promulgação.

O nome da honraria presta tributo a Cláudio Martins Real, médico-veterinário que construiu uma trajetória reconhecida nacionalmente como educador, pesquisador, empreendedor e defensor das causas veterinárias. Fundador da empresa Real H, em Mato Grosso do Sul, Cláudio tornou-se referência no desenvolvimento de soluções inovadoras para a sanidade animal.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Renato Câmara, o governador Eduardo Riedel e demais autoridades participam da celebração pelos 40 anos do Grupo Real, que gera 330 empregos diretos e 1,5 mil indiretos em Mato Grosso do Sul.

Renato Câmara destacou que a homenagem traduz o reconhecimento da Casa de Leis ao legado de Cláudio. “Mais do que um profissional brilhante, Dr. Cláudio representa um exemplo de ética, dedicação e compromisso com a ciência e a formação de novas gerações. Sua trajetória é inspiração para todos que acreditam que conhecimento e responsabilidade caminham juntos para transformar a sociedade”, afirmou.

Criada em 1985, a Real H se destacou como pioneira no agronegócio sustentável, consolidando presença em todo o Brasil e com atuação marcante no Paraguai. Hoje, o grupo mantém mais de 330 empregos diretos e gera cerca de 1,5 mil postos de trabalho indiretos, impulsionando o desenvolvimento regional e a produtividade no campo. Ao longo de quatro décadas, a sustentabilidade permaneceu como pilar central de suas estratégias, agora ampliadas sob a marca Grupo Real. Desde o início, a empresa investe em soluções para a saúde animal que dispensam produtos nocivos ao meio ambiente e priorizam o bem-estar animal.

De acordo com a resolução, a escolha dos agraciados será feita por indicação dos parlamentares, com aprovação da Mesa Diretora e apresentação de justificativa que comprove os méritos do indicado. A entrega da medalha e do diploma ocorrerá em sessão solene alusiva ao Dia do Médico-Veterinário, celebrado em 9 de setembro, ou em data a ser definida pela ALEMS. Renato Câmara é o deputado que mais trabalha pelo agro, pelo desenvolvimento sustentável, pelo meio ambiente, pela saúde animal e pelo fortalecimento do comércio e dos serviços em Mato Grosso do Sul.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Chapadão do Sul
Foto: Divulgação/PM - MS PROMUSE do 2º BPM durante Operação Shamar realiza ações em Ribas do Rio Pardo
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas realiza Palestras Educativa de Trânsito
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
29°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
27°

Sensação

1.26 km/h

Vento

16%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 34 minutos “Hackathon Crianças em Ação” promove dia inteiro de inovação para alunos da Reme
Há 34 minutos Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Chapadão do Sul
Há 34 minutos PROMUSE do 2º BPM durante Operação Shamar realiza ações em Ribas do Rio Pardo
Há 34 minutos Esporte para Todos recebe uniformes para 80 crianças no Tarsila do Amaral
Há 34 minutos Renato Câmara cria homenagem a médicos-veterinários com nome de Cláudio Martins Real
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados