Esporte para Todos recebe uniformes para 80 crianças no Tarsila do Amaral

Na noite desta quarta-feira (13), 80 crianças atendidas pelo Projeto Esporte para Todos ganharam novos uniformes e material esportivo. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes, em parceria com a Águas Guariroba, e acontece no Parque Tarsila do Amaral.

O projeto está ativo há quase dois anos e atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, oferecendo muito mais do que treinos de futebol — é também um espaço de convivência, aprendizado e desenvolvimento pessoal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a moradora Eva Cristina, mãe de Murilo, de 6 anos, e Lorenzo, de 4, o impacto é visível no dia a dia. “Estou muito feliz. Notamos melhora no desempenho e no desenvolvimento deles, tanto no comportamento quanto na escola. Tem lanche também e só tenho a agradecer ao projeto. Como mãe, desejo que ele se mantenha por muitos anos”, disse.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O treinador de futebol Alcides da Silva participa da iniciativa há um ano e meio e destaca o significado de momentos como o da entrega dos uniformes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Os treinos acontecem às quartas-feiras, das 17h às 21h, e aos sábados, das 7h às 11h. Para eles, ganhar um uniforme novo é emocionante. Toda criança gosta de novidades, de presente, e aqui o material é de primeira qualidade. Além disso, tem o lanche coletivo, que é um momento de socialização. Eles aprendem a gostar do futebol, a cuidar da saúde, a desenvolver coordenação motora e a respeitar regras, o que no começo é difícil para alguns, mas faz toda a diferença”, ressaltou.

A diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Faustino, ressalta que a parceria com o Município rende frutos positivos. “É muito gratificante estar aqui hoje, vendo essas crianças participando. A Águas Guariroba vem incentivando projetos nas comunidades, especialmente aqueles que estimulam a participação das crianças na prática esportiva. Este é mais um programa de sucesso e tende a crescer cada vez mais.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O diretor-presidente da Funesp, destaca que buscar parcerias para fortalecer o esporte e o lazer em Campo Grande, é uma das bandeiras da fundação. “Hoje, o sistema público só consegue atender plenamente com a união de esforços. É preciso contar com o setor privado, como é o caso da Águas Guariroba, e também com o envolvimento da comunidade — especialmente das crianças e dos pais. Isso é importante porque quando implantamos projetos, vemos a comunidade se aproximar, participar e ajudar a cuidar.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O Projeto Esporte para Todos alia esporte, educação e cidadania, criando oportunidades para que as crianças e adolescentes cresçam com disciplina, saúde e valores que vão muito além das quatro linhas do campo. A coordenação do projeto é feita por Leonardo Costa, de Franca (SP), com apoio de Jhonatan Passos, gestor de responsabilidade social da Águas Guariroba.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostra crianças do projeto, autoridades e entrevistados.