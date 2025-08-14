Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Simpósio da Empregabilidade reflete o novo Mercado de Trabalho com a NR-1

Como parte da programação especial em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizou, na noite da última...

14/08/2025 12h22
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Como parte da programação especial em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizou, na noite da última terça-feira (13), o 3º Simpósio da Empregabilidade. Com o tema “Jornada com Sentido, Vida com Qualidade e Futuro com Equilíbrio”, o evento promoveu debates e reflexões sobre a construção de ambientes emocionalmente seguros no mercado de trabalho.

Durante a abertura do simpósio, a Funsat entregou o prêmio “Reconhecimento Empregabilidade” a empresas e veículos de comunicação que contribuíram para a promoção de ações voltadas à inclusão no mercado de trabalho. Foram homenageados os veículos Midiamax, Boca do Povo, TV Morena, Rádio Capital FM 95.9 e Jornal O Estado, além das empresas Atacadão, Tahto, Assaí Atacadista, Guatós e Grupo Supermercados Pires.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mercado de trabalho em pauta

O superintendente regional do Sesi-MS (Serviço Social da Indústria), Régis Borges, foi o responsável pela palestra principal da noite. Com o mesmo título do simpósio, a apresentação abordou novas perspectivas para o mercado de trabalho, com foco na implementação da nova NR-1 – norma regulamentadora que entra em vigor a partir de maio de 2026.

Em seguida, o diretor-executivo da Funsat e fundador do Instituto Advance, palestrante com mais de 100 mil apresentações no Brasil e no exterior, apresentou o treinamento “Desmistificando o Érre Agáaa”. A atividade abordou estratégias voltadas ao bem-estar dos trabalhadores por meio de inovações e planejamento no ambiente corporativo.

O encerramento do simpósio contou com um painel de especialistas, mediado pelo jornalista Danilo Galvão. Participaram a psicóloga do trabalho Vanessa Freitas, o sócio-proprietário da Skill Recursos Humanos Ricardo Alexandre Gewehr, a presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Maria Antônia Rodrigues, além do palestrante Régis Borges, também representante do Comitê Empresa-Escola (Cempe), que reúne lideranças do setor produtivo, instituições de ensino e entidades públicas de Mato Grosso do Sul.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Feira no Aero Rancho oferece serviços e oportunidades à população

Dando continuidade à programação de aniversário da Capital, a Funsat realiza, nesta quinta-feira (14), a primeira edição da “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”. O evento acontece no Parque Ayrton Senna, no Jardim Aero Rancho, das 13h às 16h30, com uma série de atividades gratuitas voltadas à população.

A feira terá a entrega de certificados a 1.460 beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), além da realização de mais uma edição do Emprega CG Itinerante, com a oferta de mil vagas para contratação imediata. Ao todo, 20 empresas estarão presentes com equipes de recrutamento.

Durante o evento, também serão assinados convênios entre a Prefeitura de Campo Grande, a Aliança Empreendedora e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), fortalecendo parcerias para a qualificação e inserção profissional.

Participam ainda equipes do Senai-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e da Escola Funsat, com orientações sobre serviços institucionais e oportunidades de formação profissional.

Serviço:

“Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”

  • Certificação de 1.460 beneficiários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado do Trabalho)

Emprega CG n°44 (2 mil vagas)

Horário: 13h às 16h30

Local: Parque Ayrton Senna – Rua Jornalista Valdir Lago, 512, Conjunto Aero Rancho

Veja a galeria de fotos clicando aqui.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram o evento.

