Caravina celebra talento de mulheres instrumentistas com a Honraria Helena Meirelles

Na noite desta quarta-feira (13), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promoveu uma sessão solene para entrega da Medalha e do Diploma de Honra ao Mérito “Helena Meirelles”, destinada a celebrar a trajetória e a contribuição de mulheres música-instrumentistas do Estado. A proposição foi de autoria do deputado Pedro Caravina, que conduziu a solenidade e entregou as honrarias às artistas homenageadas.

Inspirada na emblemática violeira Helena Meirelles, conhecida como “Dama da Viola”, símbolo de resistência e de reconhecimento internacional, a honraria foi instituída pela Resolução n° 6/2025, também de iniciativa de Caravina. A cerimônia ocorreu no Plenário Deputado Júlio Maia, reunindo familiares da homenageada, autoridades, parlamentares e a sociedade.

A solenidade teve abertura com apresentação da Orquestra Indígena de Mato Grosso do Sul, que interpretou “Arapy Aguasu – Sinfonia entre Dois Mundos”, obra que em breve será apresentada em turnê. Na sequência, a instrumentista Laís Fujiyama, uma das homenageadas, encantou o público com sua apresentação e destacou a maneira como a música transforma e conecta. Ela também viu na homenagem um tributo à força das mulheres frente às adversidades.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Entre as 28 mulheres música-instrumentistas homenageadas estavam: Bianca Danzi, Cássia Valéria Escobar, a dupla Ellen Pessoa e Jaqueline Castro, Géssica Mendes, Julia Neves, Kamilly Martins, Kézia Karina Gomes De Miranda, Larissa Fidelis, Mariana Morais, Letícia Dos Santos Silva, Maria Aparecida Mariano Da Silva, Maria Izabel De Paula Lopes, Mariana Otero, Miska Thomé, Nathalia Eberhardt Ziolkowski, Núbia Rocha, Pollyana Martins Souza, Sandra Rosa, Sara Elizabeth Chaves Santana, Vanessa Patricia De Araújo, Virginia Martins De Souza, Kenia Ribeiro Zeferino, Natalia Elizabeth Cabrera Iturbe, Mirian Suzuki, Alecsandra Leite Pereira Harper, Ana Cabral e Simone Vieira Carvalho Gomes.

Durante seu discurso, Caravina resgatou uma ligação pessoal e histórica com a homenageada: “Pra quem aqui não sabe, Helena Meirelles morou em Porto XV, antes mesmo da fundação e participação de Bataguassu. Essa é mais uma ligação histórica que a gente tem com a Helena Meirelles. Quando fui prefeito municipal, inauguramos o Museu Helena Meirelles, também homenageando a nossa violeira. Hoje, esta Casa, ciente de música mas também de histórias de vida, celebra o Dia Estadual da Mulher Música-Instrumentista, uma data que nasce para eternizar a força e o talento de Helena Meirelles e, ao mesmo tempo, para reconhecer e valorizar tantas outras mulheres que, com seu talento, fazem parte da nossa história cultural.”

Ao final, o parlamentar reforçou que a medalha e o diploma não são apenas distinções, mas símbolos de reconhecimento e inspiração para as próximas gerações. “Quando uma mulher sobe num palco, ela contagia e inspira. Essa homenagem diz que todo o Estado se orgulha de vocês”, concluiu.

Encerrando a noite, o público foi presenteado com apresentações da dupla Ellen e Jaqueline, de Pollyana Martins e de Mariana Otero, que emocionaram e celebraram com música o talento e a representatividade feminina no cenário cultural sul-mato-grossense.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

A noite também contou com a presença de outros parlamentares, representantes da OAB, prefeitos, vereadores, familiares de Helena Meirelles e admiradores da cultura sul-mato-grossense, consolidando o evento como um marco na valorização do talento feminino e da música no Estado.