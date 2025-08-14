Whats

Aniversário
PM - MS

POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTORES DE FURTO E RECEPTAÇÃO E RECUPERA DUAS BICICLETAS EM CORUMBÁ

Corumbá/MS – Na madrugada desta quinta-feira (14/08/2025), aForça Tática do 6º Batalhão de Polícia Militarprendeu dois homens porfurtoereceptação, ...

14/08/2025 11h19
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá/MS – Na madrugada desta quinta-feira (14/08/2025), aForça Tática do 6º Batalhão de Polícia Militarprendeu dois homens porfurtoereceptação, além de recuperar duas bicicletas, uma delas furtada no bairro Cristo Redentor.

A guarnição realizava rondas no bairro Centro América quando foi abordada por dois homens que relataram que um indivíduo havia acabado de furtar uma bicicleta rosa da residência de um deles. Após a vítima e uma testemunha informarem a direção de fuga, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito escondido em um matagal na Rua Barão de Melgaço.

Durante a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que foi detido. Em seguida, as testemunhas indicaram a residência onde ele teria ido após o furto. No local, os policiais flagraram outro homem escondendo objetos. Foi encontrada a bicicleta rosa furtada, prontamente reconhecida pela vítima, além de outra bicicleta preta.

Os dois autores foram conduzidos à1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, juntamente com as bicicletas recuperadas, para as providências legais.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade por meio de denúncias, pois a informação rápida e precisa contribui diretamente para a recuperação de bens e prisão de criminosos.

