Polícia Militar apreende mais de 5 kg de drogas e prende homem por tráfico em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na tarde de13 de agosto de 2025, por volta das15h45, aEquipe de Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíbarealizou uma importante apreensão de drogas e prendeu um homem portráfico de entorpecentes, no bairroSanto Antônio.

Durante patrulhamento tático naRua Alziro Zarur, os policiais avistaram um indivíduo no portão de uma residência, que ao perceber a presença da viatura demonstrou nervosismo. O homem arremessou uma sacola preta para dentro da propriedade.

Na abordagem, foi encontrada com ele uma porção demaconha(5,9 g) e a quantia deR$ 200,00. Questionado, o suspeito admitiu ser usuário e revelou estar sob monitoramento eletrônico por um tráfico ocorrido em março deste ano.

Ao vistoriarem a área frontal da residência, os policiais localizaram a sacola arremessada, que continha600 g de Skank (supermaconha). Pela porta aberta, foi possível visualizar dentro da casa um tablete de droga. Diante da situação de flagrância, a equipe adentrou o imóvel e localizou, no total:

5 tabletes de maconha (4,4 kg)

Porções adicionais de maconha (30,9 g)

Faca com resquícios de droga

Balança de precisão

Rolo de plástico filmeusado para embalar entorpecentes

Ao todo,foram apreendidos mais de 5 kg de drogas. O autor recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais garantidos e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, àDelegacia de Polícia Civilpara as providências legais.

APolícia Militar de Mato Grosso do Sulreforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas, atuando de forma firme para retirar entorpecentes de circulação e preservar a segurança da comunidade.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM