POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ

Corumbá/MS – Na noite de terça-feira (12/08/2025), a equipe daForça Tática do 6º BPMapreendeu três adolescentes suspeitos de envolvimento em um furto a um estabelecimento comercial no bairro Popular Nova.

A ação teve início após acionamento via190, informando sobre furto em andamento. Ao chegar ao local, os policiais foram informados pela proprietária que, ao verificar as imagens de seu sistema de segurança, reconheceu três indivíduos conhecidos da região como autores do ato infracional. Ela indicou aos militares a residência onde estariam, a poucos metros do estabelecimento.

No endereço indicado, a equipe localizou os três adolescentes ainda com as mesmas roupas usadas no momento do crime. Durante a abordagem, um dos suspeitos admitiu ter subtraído garrafas de bebidas.

Os autores confessaram ter levadoseis garrafas de bebidas, dois maços de cigarros e duas essências de narguilé, além de indicar onde os produtos estavam guardados. Informaram também que o acesso ao local ocorreu sem arrombamento, pois a porta estava destrancada.

Todos foram apreendidos e conduzidos àDelegacia de Polícia Civilpara as providências cabíveis, sendo entregues sem lesões corporais.

A Polícia Militar reforça queações rápidas, baseadas na colaboração da comunidade e no uso de sistemas de monitoramento, são fundamentais para coibir crimes e responsabilizar os autores.