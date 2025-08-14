Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na madrugada destaquinta-feira (14/08/2025), por volta das00h05, aEquipe da Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíbarealizou o cumprimento de ummandado de prisãodurante patrulhamento tático ostensivo naRua Capitão Altino Lopes. Veja mais detalhes a seguir!

Durante a ação, os policiais visualizaram um indivíduo jogando bilhar no interior de um bar e, por conhecimento prévio, sabiam da existência de mandado de prisão em seu desfavor. Foi realizada abordagem e busca pessoal, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito.

A checagem junto aoBanco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP)confirmou a pendência criminal. O homem,de 39 anos, foi informado sobre seus direitos constitucionais e cooperou com os procedimentos, não sendo necessário o uso de algemas.

Ele foi conduzido àDelegacia de Polícia Civilpara as providências cabíveis, onde o advogado esteve presente acompanhando todos os trâmites legais.

APolícia Militar de Mato Grosso do Sulreforça seu compromisso em localizar e apresentar à Justiça pessoas com pendências criminais, contribuindo para a manutenção da ordem e segurança da população.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM