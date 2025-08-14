Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na tarde de12 de agosto de 2025, equipes do13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba(RP-01, RP-02, Força Tática e Apoio Operacional) atenderam a uma grave ocorrência detentativa de homicídio simples, enquadrada como violência doméstica,e lograram êxito na prisão do autor do crime.Vejam mais detalhes a seguir!

A Central 190 recebeu a informação de que uma mulher, ensanguentada, estava com sua motoneta estacionada em frente a um estabelecimento veterinário na cidade. Ao chegarem ao local, os policiais souberam que ela havia se deslocado a pé em direção ao Pronto-Socorro Municipal.

Os militares rapidamente localizaram a vítima,uma mulher de 39 anos, que apresentavadiversas perfurações nas costas. Diante da gravidade, a equipe realizou o socorro imediato na viatura policial, conduzindo-a ao pronto-socorro para atendimento emergencial.

A vítima identificou o autor comoseu companheiro, contra quem já havia registrado denúncias anteriores. A partir dessa informação, as equipes iniciaram buscas, localizando a residência do suspeito, onde foi encontradaa arma do crime– uma faca de aproximadamente 25 cm de lâmina, submersa em um tanque de água.

O cerco policial militar foi montado na região impediu a fuga do acusado, que foi localizado escondido em uma casa próxima. Com apoio daPolícia Judiciária Civil, o homem foi preso e encaminhado à delegacia. APolícia Científicarealizou a perícia e apreendeu a faca utilizada no crime.

A equipe médica informou que a vítima sofreutrês ferimentos profundose permanece em estado grave, porém estável.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil para as providências legais.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas, atuando com rapidez e eficiência para preservar vidas.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM