Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na tarde de12 de agosto de 2025, equipes do13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba(RP-01, RP-02, Força Tática e Apoio Operaci...

14/08/2025 10h12
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – Na tarde de12 de agosto de 2025, equipes do13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba(RP-01, RP-02, Força Tática e Apoio Operacional) atenderam a uma grave ocorrência detentativa de homicídio simples, enquadrada como violência doméstica,e lograram êxito na prisão do autor do crime.Vejam mais detalhes a seguir!

A Central 190 recebeu a informação de que uma mulher, ensanguentada, estava com sua motoneta estacionada em frente a um estabelecimento veterinário na cidade. Ao chegarem ao local, os policiais souberam que ela havia se deslocado a pé em direção ao Pronto-Socorro Municipal.

Os militares rapidamente localizaram a vítima,uma mulher de 39 anos, que apresentavadiversas perfurações nas costas. Diante da gravidade, a equipe realizou o socorro imediato na viatura policial, conduzindo-a ao pronto-socorro para atendimento emergencial.

A vítima identificou o autor comoseu companheiro, contra quem já havia registrado denúncias anteriores. A partir dessa informação, as equipes iniciaram buscas, localizando a residência do suspeito, onde foi encontradaa arma do crime– uma faca de aproximadamente 25 cm de lâmina, submersa em um tanque de água.

O cerco policial militar foi montado na região impediu a fuga do acusado, que foi localizado escondido em uma casa próxima. Com apoio daPolícia Judiciária Civil, o homem foi preso e encaminhado à delegacia. APolícia Científicarealizou a perícia e apreendeu a faca utilizada no crime.

A equipe médica informou que a vítima sofreutrês ferimentos profundose permanece em estado grave, porém estável.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil para as providências legais.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas, atuando com rapidez e eficiência para preservar vidas.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba
Aprovado PL que reconhece Associação do Almanara como Utilidade Pública
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
19°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
18°

Sensação

1.34 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ
Há 1 hora Mais de um terço dos projetos apresentados em 2024 se sobrepõem
Há 1 hora Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba
Há 1 hora Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba
Há 1 hora Comissão aprova projeto que suspende participação do MST em conselho do governo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados