Zeca cobra regulamentação das atividades do grupo Legendários em áreas de preservação

O deputado estadual Zeca do PT apresentou requerimento em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), cobrando medidas de regulamentação das atividades do grupo conhecido como Legendários nos parques estaduais e áreas consideradas sensíveis nas unidades de conservação ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme o deputado e ex-governador, a solicitação busca entender de que maneira a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) estão trabalhando para regimentar a atividade do grupo.

"As informações solicitadas são de suma importância para que a população sul-mato-grossense tome conhecimento sobre as medidas que o Imasul e a Semadesc vem tomando, no sentido de evitar que as atividades do grupo legendários, que sempre se reúne em grande quantidade, não tenham impacto ambiental negativo em parques e unidades de conservação estaduais", justificou Zeca.

Vale destacar que o requerimento tem base em recente proibição da realização de atividades do movimento Legendários no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, decisão tomada pelo chefe responsável pelo referido parque após incursões anteriores do grupo resultarem em impactos ambientais negativos registrados na área de conservação ambiental.

O requerimento de Zeca do PT foi encaminhado ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck, e ao Diretor-Presidente do Imasul, André Borges Barros de Araújo.

Congratulação

Em referência à decisão de proibir as atividades do grupo Legendários dentro do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Zeca do PT também apresentou uma Moção de Congratulação em reconhecimento ao Analista Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Chefe do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Sandro Roberto da Silva Pereira, pela firme tomada de decisão.

A homenagem proposta por Zeca destaca a extrema importância da preservação do Parque da Serra da Bodoquena, um dos principais patrimônios naturais do Estado de Mato Grosso do Sul.

"A decisão do chefe do Parque Nacional da Serra da Bodoquena se mostra completamente acertada e merecedora desta moção, uma vez que, foi tomada em razão de incursões anteriores dos legendários terem causado danos ambientais ao parque, por conta da aglomeração de grande quantidade de pessoas em áreas de conservação e trilhas do local", enfatizou Zeca do PT.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, será oficialmente encaminhada ao homenageado.