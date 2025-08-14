Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Zeca cobra regulamentação das atividades do grupo Legendários em áreas de preservação

O deputado estadual Zeca do PT apresentou requerimento em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), cobra...

14/08/2025 09h09
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zeca do PT apresentou requerimento em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), cobrando medidas de regulamentação das atividades do grupo conhecido como Legendários nos parques estaduais e áreas consideradas sensíveis nas unidades de conservação ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme o deputado e ex-governador, a solicitação busca entender de que maneira a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) estão trabalhando para regimentar a atividade do grupo.

"As informações solicitadas são de suma importância para que a população sul-mato-grossense tome conhecimento sobre as medidas que o Imasul e a Semadesc vem tomando, no sentido de evitar que as atividades do grupo legendários, que sempre se reúne em grande quantidade, não tenham impacto ambiental negativo em parques e unidades de conservação estaduais", justificou Zeca.

Vale destacar que o requerimento tem base em recente proibição da realização de atividades do movimento Legendários no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, decisão tomada pelo chefe responsável pelo referido parque após incursões anteriores do grupo resultarem em impactos ambientais negativos registrados na área de conservação ambiental.

O requerimento de Zeca do PT foi encaminhado ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck, e ao Diretor-Presidente do Imasul, André Borges Barros de Araújo.

Congratulação

Em referência à decisão de proibir as atividades do grupo Legendários dentro do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Zeca do PT também apresentou uma Moção de Congratulação em reconhecimento ao Analista Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Chefe do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Sandro Roberto da Silva Pereira, pela firme tomada de decisão.

A homenagem proposta por Zeca destaca a extrema importância da preservação do Parque da Serra da Bodoquena, um dos principais patrimônios naturais do Estado de Mato Grosso do Sul.

"A decisão do chefe do Parque Nacional da Serra da Bodoquena se mostra completamente acertada e merecedora desta moção, uma vez que, foi tomada em razão de incursões anteriores dos legendários terem causado danos ambientais ao parque, por conta da aglomeração de grande quantidade de pessoas em áreas de conservação e trilhas do local", enfatizou Zeca do PT.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, será oficialmente encaminhada ao homenageado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
19°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
18°

Sensação

1.34 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ
Há 1 hora Mais de um terço dos projetos apresentados em 2024 se sobrepõem
Há 1 hora Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba
Há 1 hora Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba
Há 1 hora Comissão aprova projeto que suspende participação do MST em conselho do governo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados