Polícia Civil - MS

Policiais civis cumpre mandado de prisão contra traficante de drogas que descumpria medida protetiva de urgência

Nesta tarde desta quarta-feira (13), durante uma oitiva em inquérito policial na DAM de Dourados, a vítima informou que o ex-companheiro E.S.L.J. (...

14/08/2025 09h09
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta tarde desta quarta-feira (13), durante uma oitiva em inquérito policial na DAM de Dourados, a vítima informou que o ex-companheiro E.S.L.J. (37) estaria descumprimento medida protetiva de urgência e proferindo ameaçando, dizendo que nos próximos dias, iria até o hospital onde a vítima ganharia o filho que está gestando para lhe causar algum mal. Afirmou, ainda, que o indivíduo estava com mandado de prisão em aberto.

Após a conferência da validade do Mandado de Prisão expedido para recaptura, haja vista a fuga durante o cumprimento da pena pela prática do crime de tráfico de drogas, a equipe de investigação da Unidade Policial realizou diligências e conseguiu em capturá-lo e dar cumprimento ao mandado.

Em consulta ao SIGO, foi possível constatar que E.S.L.J foi investigado em outros quatro inquéritos policiais pela prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, tendo outras mulheres como vítimas, sendo um dos casos preso em situação flagrancial, todos já encaminhados ao Poder Judiciário.

Diante das novas informações prestadas pela vítima, foi confeccionado novo boletim de ocorrência.

