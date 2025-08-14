Durante Operação Shamar, Polícia Civil participa de programa de rádio em Coxim

Na manhã de ontem (13), durante a Operação SHAMAR, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim participou de programa na rádio Band FM com o tema: “Agosto Lilás”.

A participação teve como objetivo o combate e a prevenção da violência em âmbito doméstico, mostrando para o público os tipos de violência, quem pode ser agressor, quem pode ser vítima, formas de denunciar, além de outros aspectos legais.

Destaca-se que denúncias podem ser realizadas inclusive de forma anônima, pelo Disque-180 ou número da Delegacia de Atendimento à Mulher: 67-3291-1338.