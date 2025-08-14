Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Zeca solicita patrulha mecanizada e veículo de grande porte para assentamento de Selvíria

Com foco nas demandas do campo e no avanço da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT solicitou a viabilização d...

14/08/2025 08h03
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Com foco nas demandas do campo e no avanço da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT solicitou a viabilização de uma patrulha mecanizada com implementos agrícolas, e um veículo de grande porte, para os agricultores do Assentamento São Joaquim, localizado no Município de Selvíria-MS.

Conforme o parlamentar, o objetivo da proposta é suprir as necessidades de produção e transporte de insumos dos agricultores familiares da comunidade.

“A presente proposição tem base em ofício enviado pelo Avelino dos Santos Cunha, presidente da Associação dos Produtores do Assentamento São Joaquim. A entidade solicita que sejam enviados esforços para a disponibilização de um trator com ensiladeira para a otimização da produção local, bem como, de um trator para agilizar o deslocamento de insumos e produtos, o que impactaria de maneira extremamente positiva na geração de renda das famílias de agricultores do assentamento”, justificou Zeca.

Para tanto, a proposta foi encaminhada ao Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, ao Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de MS (Agraer), Washington Willeman de Souza, bem como, ao Secretário Executivo de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Humberto Melo Pereira.

