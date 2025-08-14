Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil de MS promove palestra sobre Agosto Lilás em frigorífico de São Gabriel do Oeste

Nesta quarta-feira (13), a Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste realizou uma palestra educativa na indústria de alimentos Aurora Coop – Fri...

14/08/2025 08h03
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta quarta-feira (13), a Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste realizou uma palestra educativa na indústria de alimentos Aurora Coop – Frigorífico São Gabriel do Oeste, em alusão a Operação SHAMAR e ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização sobre a Lei Maria da Penha e o combate à violência doméstica.

Durante o evento, o Delegado Matheus Vital abordou os principais aspectos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), explicando as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, os direitos das vítimas e a importância da denúncia. Além disso, foram divulgados os canais de atendimento e denúncia, reforçando o papel essencial da sociedade no enfrentamento a esse tipo de crime.

A iniciativa teve como objetivo difundir conhecimento, orientar trabalhadores e colaboradores do frigorífico e incentivar a busca por ajuda em situações de violência, promovendo uma cultura de respeito e proteção às mulheres.

A Delegacia de São Gabriel do Oeste reforça seu compromisso com a prevenção e o combate à violência doméstica, destacando a importância de ações educativas como essa para a construção de uma sociedade mais justa e segura.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
19°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
18°

Sensação

1.34 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ
Há 1 hora Mais de um terço dos projetos apresentados em 2024 se sobrepõem
Há 1 hora Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba
Há 1 hora Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba
Há 1 hora Comissão aprova projeto que suspende participação do MST em conselho do governo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados