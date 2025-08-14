Polícia Civil de MS promove palestra sobre Agosto Lilás em frigorífico de São Gabriel do Oeste

Nesta quarta-feira (13), a Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste realizou uma palestra educativa na indústria de alimentos Aurora Coop – Frigorífico São Gabriel do Oeste, em alusão a Operação SHAMAR e ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização sobre a Lei Maria da Penha e o combate à violência doméstica.

Durante o evento, o Delegado Matheus Vital abordou os principais aspectos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), explicando as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, os direitos das vítimas e a importância da denúncia. Além disso, foram divulgados os canais de atendimento e denúncia, reforçando o papel essencial da sociedade no enfrentamento a esse tipo de crime.

A iniciativa teve como objetivo difundir conhecimento, orientar trabalhadores e colaboradores do frigorífico e incentivar a busca por ajuda em situações de violência, promovendo uma cultura de respeito e proteção às mulheres.

A Delegacia de São Gabriel do Oeste reforça seu compromisso com a prevenção e o combate à violência doméstica, destacando a importância de ações educativas como essa para a construção de uma sociedade mais justa e segura.