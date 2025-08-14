Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Deputados votam hoje projetos sobre direitos sociais, saúde e estrutura do Judiciário

Na sessão plenária desta quinta-feira (14), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados devem vo...

14/08/2025 08h03
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputados estaduais analisam e votam os projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa
Deputados estaduais analisam e votam os projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa

Na sessão plenária desta quinta-feira (14), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados devem votar dois projetos em redação final e outros dois em primeira discussão. As propostas versam sobre direitos sociais, saúde e estrutura do Judiciário. A sessão tem início às 9h e é aberta à imprensa e ao público em geral.

Em redação final, os parlamentares votarão o Projeto de Lei 91/2025 , de autoria do deputado João Henrique (PL), que estabelece, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a comunicação obrigatória à Defensoria Pública sobre registros de nascimento lavrados sem identificação de paternidade, para fins de atuação jurídica em defesa dos direitos da criança e do adolescente, e dá outras providências. Também será votado o Projeto de Lei 22/2025 , do deputado Neno Razuk (PL), que institui, no Estado, o uso do cordão de fita com desenhos de borboletas e/ou laços na cor roxa, como instrumento auxiliar de identificação de pessoas com fibromialgia.

Na primeira discussão, o plenário analisará o Projeto de Lei 237/2024 , de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB), que reconhece pessoas com doença renal crônica como pessoas com deficiência, garantindo a elas direitos e benefícios previstos em lei. Também será apreciado o Projeto de Lei 170/2025 , do Poder Judiciário, que cria cargos na estrutura funcional da instituição.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
19°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
18°

Sensação

1.34 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CORUMBÁ
Há 1 hora Mais de um terço dos projetos apresentados em 2024 se sobrepõem
Há 1 hora Polícia Militar cumpre mais um mandado de prisão em Paranaíba
Há 1 hora Polícia Militar age rápido e ajuda salvar vítima de tentativa de homicídio em violência doméstica em Paranaíba
Há 1 hora Comissão aprova projeto que suspende participação do MST em conselho do governo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque
3
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados