Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Quinta é dia de Super Feirão do Emprega CG e 2.046 vagas

Em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza, na tarde desta quinta-feira (14), a “Fei...

14/08/2025 06h55
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza, na tarde desta quinta-feira (14), a “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”. O evento acontece no Aero Rancho, das 13h às 16h, com diversas atividades para o público e recrutamento presencial de 20 empresas parceiras da Agência de Intermediação de Emprego.

As empresas participantes ofertam, juntas, 1.600 vagas, que fazem parte das 2.046 disponíveis no painel completo desta data. Serão realizadas entrevistas presenciais para candidatos, com análises imediatas, em um total de 210 minutos de atendimento.

As oportunidades abrangem 19 funções: assistente administrativo, operador de telemarketing, auxiliar de estoque, encarregado de loja, encarregado de estoque, auxiliar contábil, vendedor interno, vendedor externo, conferente, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, coletor de lixo, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza e jovem aprendiz.

Entre as empresas confirmadas no Emprega CG estão: Fort Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto, Instituto Bittar, Faculdade Estácio de Sá, Senai-MS, Grupo Mais Farmácias, Claro, JBS, Águas Guariroba, Lojas Avenida, Novatec, Guatós, Grupo Petrópolis, Burger King e Supermercado Gaúcho.

A programação também contará com solenidade de entrega de certificados a 1.460 beneficiários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). Na ocasião, serão assinados convênios da Prefeitura com a Aliança Empreendedora e com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Equipes do Senai-MS e da Escola Funsat estarão presentes oferecendo orientações sobre serviços institucionais e informações para matrículas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Triagem para 143 funções desde as 7h

A Funsat inicia nesta quinta-feira o atendimento regular, a partir das 7h, com vagas ofertadas por 204 empresas de Campo Grande, totalizando 143 funções diferentes. O atendimento acontece na sede da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, até as 17h.

Entre as vagas do quadro geral, destacam-se: açougueiro (43), atendente de clínica médica (2), auxiliar de operação (105), desossador (100), operador de caixa (235), profissional de Educação Física com foco em saúde (12), retalhador de carne (100) e vendedor do comércio varejista (7).

Das 1.253 vagas que não exigem experiência prévia, os destaques incluem: ajudante de eletricista (4), auxiliar de limpeza (85), gerente comercial (3), jardineiro (2), operador de bomba de concreto (6) e servente de obras (14).

Para Pessoas com Deficiência (PCD), há 13 vagas prioritárias: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de escritório (1), porteiro (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1).

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800, ou pelo Instagram oficial da pasta: @funsat.cg. A relação completa das vagas está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada da Funsat e a interna é arte gráfica com o quadro de vagas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CCZ nas Ruas leva cuidado e prevenção aos pets do Coophasul
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitura destina mais de R$ 1 milhão para atender mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência por meio do Programa Recomeçar Moradia
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitura forma 450 GCMs para operar sistema Sinesp CAD 3.0
Nioaque, MS
Atualizado às 04h05
13°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 13°
11°

Sensação

1.27 km/h

Vento

41%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 60 minutos Obras na rodovia MS-436 avançam e ampliam segurança entre Camapuã e Figueirão
Há 60 minutos Quinta é dia de Super Feirão do Emprega CG e 2.046 vagas
Há 60 minutos UEMS lança pós-graduações em Segurança Pública e Direito Constitucional e abre 160 vagas
Há 60 minutos Caravana da Castração encerra primeira etapa com mais de 5 mil procedimentos e engajamento da população
Há 2 horas Preços da couve e do tomate ‘despencam’ na Ceasa-MS, mas frio encarece abobrinha
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 2 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 3 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
5
Há 6 dias Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados