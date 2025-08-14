Quinta é dia de Super Feirão do Emprega CG e 2.046 vagas

Em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza, na tarde desta quinta-feira (14), a “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”. O evento acontece no Aero Rancho, das 13h às 16h, com diversas atividades para o público e recrutamento presencial de 20 empresas parceiras da Agência de Intermediação de Emprego.

As empresas participantes ofertam, juntas, 1.600 vagas, que fazem parte das 2.046 disponíveis no painel completo desta data. Serão realizadas entrevistas presenciais para candidatos, com análises imediatas, em um total de 210 minutos de atendimento.

As oportunidades abrangem 19 funções: assistente administrativo, operador de telemarketing, auxiliar de estoque, encarregado de loja, encarregado de estoque, auxiliar contábil, vendedor interno, vendedor externo, conferente, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, coletor de lixo, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza e jovem aprendiz.

Entre as empresas confirmadas no Emprega CG estão: Fort Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto, Instituto Bittar, Faculdade Estácio de Sá, Senai-MS, Grupo Mais Farmácias, Claro, JBS, Águas Guariroba, Lojas Avenida, Novatec, Guatós, Grupo Petrópolis, Burger King e Supermercado Gaúcho.

A programação também contará com solenidade de entrega de certificados a 1.460 beneficiários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). Na ocasião, serão assinados convênios da Prefeitura com a Aliança Empreendedora e com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Equipes do Senai-MS e da Escola Funsat estarão presentes oferecendo orientações sobre serviços institucionais e informações para matrículas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Triagem para 143 funções desde as 7h

A Funsat inicia nesta quinta-feira o atendimento regular, a partir das 7h, com vagas ofertadas por 204 empresas de Campo Grande, totalizando 143 funções diferentes. O atendimento acontece na sede da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, até as 17h.

Entre as vagas do quadro geral, destacam-se: açougueiro (43), atendente de clínica médica (2), auxiliar de operação (105), desossador (100), operador de caixa (235), profissional de Educação Física com foco em saúde (12), retalhador de carne (100) e vendedor do comércio varejista (7).

Das 1.253 vagas que não exigem experiência prévia, os destaques incluem: ajudante de eletricista (4), auxiliar de limpeza (85), gerente comercial (3), jardineiro (2), operador de bomba de concreto (6) e servente de obras (14).

Para Pessoas com Deficiência (PCD), há 13 vagas prioritárias: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de escritório (1), porteiro (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1).

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800, ou pelo Instagram oficial da pasta: @funsat.cg. A relação completa das vagas está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada da Funsat e a interna é arte gráfica com o quadro de vagas.