Obras na rodovia MS-436 avançam e ampliam segurança entre Camapuã e Figueirão

A MS-436 passa por uma modernização. Fruto de parceria entre o Governo do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o investimento para restauração dos 111 quilômetros de pista, do entroncamento com a BR-060, em Camapuã, até a conexão com a MS-223, em Figueirão, ultrapassa R$ 248 milhões.

A intervenção amplia a segurança na via e reduz custos no transporte para os produtores e moradores da região, assim como para os motoristas que fazem uso para o trajeto até os estados vizinhos de Goiás e Mato Grosso.

No lote 1, que vai de Camapuã (BR-060) ao distrito de Pontinho Cocho, 34,7% dos trabalhos de restauração do pavimento já foram executados. Paralelamente, estão em andamento obras de reconstrução de dispositivos de drenagem, com instalação de meios-fios e descidas d’água, para garantir o escoamento correto das águas pluviais e prolongar a vida útil da pista.

Para o Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, a modernização da MS-436 é um passo decisivo para o desenvolvimento logístico do Estado.

“A restauração desta ligação entre os municípios oferece mais segurança para os motoristas, economia para os cofres públicos com a redução de manutenções e reforça a estrutura do pavimento para o crescimento econômico que a região norte vem atravessando”, afirmou.

O lote 2, que liga o limite municipal até a MS-223, registra avanço de 26,42%. O trabalho segue a mesma linha técnica, com foco na recuperação de pontos críticos e na implantação de novos dispositivos de drenagem para prevenir erosões e desgastes prematuros do pavimento.

Nestes dois contratos, estão sendo implantados travessias para passagem, dispositivos de proteção e direcionamento da fauna, buscando proteger a morte de animais selvagens e melhorar a segurança dos motoristas com a redução do risco de atropelamento,

Com previsão de conclusão em 2026, a obra de restauração adequa a estrutura do pavimento para o crescimento do tráfego de veículos leves e pesados entre os municípios, facilitando o escoamento da produção e fortalecendo a economia local.

