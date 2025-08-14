Caravana da Castração encerra primeira etapa com mais de 5 mil procedimentos e engajamento da população

A primeira etapa da Caravana da Castração, coordenada pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal ), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), superou expectativas e consolidou-se como um marco na política pública de bem-estar animal em Mato Grosso do Sul. Em 38 dias de atendimento, a ação percorreu 10 municípios — Miranda, Bodoquena, Bonito, Porto Murtinho, Jardim, Nioaque, Anastácio, Aquidauana, Ladário e Corumbá — oferecendo castração, microchipagem e medicação pós-operatória de forma totalmente gratuita.

Até o dia 12 de agosto, 4.187 cirurgias haviam sido realizadas, com média de 150 procedimentos diários. A previsão é que, até o encerramento oficial em 20 de agosto, o total alcance 5.387 castrações, restando apenas 113 para atingir a meta regional de 5.500.

Entre as cidades atendidas, Aquidauana se destacou ao ultrapassar sua própria meta, alcançando 750 castrações. Corumbá, última cidade da primeira etapa, recebeu 1.600 vagas e sediará, no dia 20, uma cerimônia especial para homenagear os 10 pontos focais da região. Cada representante receberá medalha em reconhecimento ao empenho e dedicação que garantiram o sucesso da campanha em seus municípios.

O alcance do projeto se sobressai também pelo engajamento popular. No total, foram 14.872 cadastros registrados pela ferramenta digital SigPet (mais que o dobro do número de vagas ofertadas), o que evidencia a demanda e a mobilização da comunidade.

Titular da Setesc, Marcelo Miranda ressalta a importância da iniciativa. “A Caravana da Castração mostra como a integração entre Estado, municípios e sociedade gera resultados concretos. Cada animal atendido é uma vida protegida, um futuro com menos abandono e uma cidade mais saudável. Mato Grosso do Sul está fazendo um trabalho de referência nacional, e vamos continuar apoiando e ampliando essas ações em todo o estado”.

Para o superintendente da Suprova, Carlos Eduardo Rodrigues, os resultados vão muito além dos números. “Encerramos a primeira etapa da caravana da castração com mais de cinco mil procedimentos realizados. O principal aprendizado foi ver na prática que a integração entre governo, municípios, pontos focais e a população é o que garantiu o resultado sólido. Cada cidade tem sua realidade e isso nos desafiou a adaptar um fluxo logístico e de comunicação para atender com toda a qualidade e segurança para a população”.

Ele também comenta sobre os desafios técnicos e a alta demanda. “Entre os desafios enfrentados, temos questões como a necessidade de reforçar a orientação sobre o jejum, lidar com animais com comorbidades e outros critérios clínicos. Foram mais de 14 mil cadastros com o número de vagas disponível. Ainda assim conseguimos superar essa barreira com planejamento e uma equipe comprometida, tanto da parte do estado quanto do município. Cada animal atendido representa menos sofrimento no futuro e mais qualidade de vida para todos os seres vivos”.

Sobre a mobilização da população, Carlos Eduardo destaca que “o recorde de 14.872 cadastros pelo SigPet na primeira região é a prova de que a população abraçou a Caravana da Castração como uma causa coletiva. Vamos investir ainda mais em comunicação, trabalhar com os pontos focais municipais e utilizar todas as ferramentas de divulgação para garantir que cada vaga seja preenchida e cada animal receba o cuidado que merece”.

A segunda região da Caravana da Castração vai contemplar 14 cidades: Inocência (primeira cidade a ser atendida), Cassilândia, Chapadão do Sul, Paranaíba, Selvíria, Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Anaurilândia, Nova Andradina, Taquarussu, Batayporã e Novo Horizonte do Sul. Confira as datas de agendamento on-line e de atendimento:

Inocência: 22 a 24 de agosto (agendamento: 21 de agosto)

Cassilândia: 26 a 28 de agosto (agendamento: 25 de agosto)

Chapadão do Sul: 30 de agosto a 1º de setembro (agendamento: 29 de agosto)

Paranaíba: 3 a 5 de setembro (agendamento: 2 de setembro)

Selvíria: 7 de setembro (agendamento: 6 de setembro)

Três Lagoas: 9 a 16 de setembro (agendamento: 8 de setembro)

Brasilândia: 18 de setembro (agendamento: 17 de setembro)

Santa Rita do Pardo: 20 de setembro (agendamento: 19 de setembro)

Bataguassu: 22 a 24 de setembro (agendamento: 21 de setembro)

Anaurilândia: 26 de setembro (agendamento: 25 de setembro)

Nova Andradina: 28 a 30 de setembro (agendamento: 27 de setembro)

Taquarussu: 2 de outubro (agendamento: 1º de outubro)

Batayporã: 4 de outubro (agendamento: 3 de outubro)

Novo Horizonte do Sul: 6 de outubro (agendamento: 3 de outubro)

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto: Jean Paçoka/Suprova