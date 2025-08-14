Whats

Mato Grosso do Sul

UEMS lança pós-graduações em Segurança Pública e Direito Constitucional e abre 160 vagas

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), por meio do curso de Direito da unidade universitária de Dourados, anunciou a abertura de doi...

14/08/2025 06h55
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), por meio do curso de Direito da unidade universitária de Dourados, anunciou a abertura de dois novos cursos de pós-graduaçãolato sensuna modalidade à distância (EAD). As especializações têm como objetivo capacitar profissionais da área de segurança pública e aprofundar conhecimentos em temas jurídicos essenciais.

São ofertadas 80 vagas para cada curso: Direito Constitucional e Segurança Pública e Fronteiras. As inscrições para ambos os processos seletivos começaram quarta-feira (13) e devem ser realizadas pelos links disponíveis no site oficial da UEMS, na aba 'Editais – Processo Seletivo – 2025'.

Durante a formação, haverá encontros presenciais obrigatórios no Polo de Apoio Presencial da UEMS em Dourados, em duas datas definidas para avaliação e seminário integrado. Também ocorrerão aulas síncronas semanais, possivelmente às segundas-feiras, às 19h (horário de MS). O início das aulas está previsto para 8 de setembro.

Direito Constitucional

Voltada a profissionais jurídicos de diferentes áreas, a especialização reserva 52 vagas para ampla concorrência e adota a política de cotas institucionais da UEMS: 8 vagas para indígenas, 16 para pessoas negras, 4 para pessoas com deficiência, 4 para quilombolas e 4 para travestis/transexuais. Neste link, você acessa o processo seletivo completo .

Segurança Pública e Fronteiras

Destinada exclusivamente a profissionais efetivos da segurança pública de Mato Grosso do Sul, a especialização distribui as 80 vagas entre as corporações: Polícia Militar (20), Polícia Civil (15), Polícia Penal (5), Polícia Federal (5), Polícia Rodoviária Federal (5), Coordenadoria-Geral de Perícias (5), Corpo de Bombeiros Militar (5), Departamento de Operações de Fronteira (5), Guarda Municipal de Dourados (5) e Ministério Público Estadual (5).

Também há vagas para profissionais de segurança pública de outros estados. O acesso completo a esse processo seletivo pode ser feito neste link .

Com essas iniciativas, a UEMS reforça seu compromisso com a formação de excelência, integrando teoria e prática para atender demandas do mercado, da sociedade e do Governo do Estado.

Mais informações e links de inscrição estão disponíveis no site www.uems.br e no Instagram oficial da instituição: @uemsoficial .

Comunicação UEMS

