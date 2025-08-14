Governo de Mato Grosso do Sul entrega veículos para reforçar segurança nas aldeias Bororó e Te’ykue

Veículos foram entregues aos conselhos de segurança indígena das comunidades de Itaporã e Caarapó

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), segue promovendo ações concretas para fortalecer a segurança nas comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul com a entrega de dois veículos destinados aos Conselhos Comunitários de Segurança Indígena (CCSInds) instalados nas aldeias Bororó, em Itaporã, e Te’ykue, em Caarapó.

A iniciativa conta com parceria das prefeituras locais e tem como objetivo otimizar e agilizar o atendimento, aproximando ainda mais a polícia da população indígena. Os veículos, adquiridos com recursos próprios, serão utilizados em ações de prevenção, patrulhamento comunitário e apoio às demandas apresentadas pelas próprias lideranças locais.

O secretário-executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, que acompanhou as entregas, destacou que as ações refletem o compromisso do Governo do Estado com a cidadania e a inclusão. “Essa é uma política pública que não se limita a levar viaturas, mas a construir um modelo de segurança em parceria com as comunidades. Ouvimos as demandas, planejamos juntos e buscamos soluções que melhorem de forma real a qualidade de vida da população indígena”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O coordenador estadual de Polícia Comunitária, Carlos de Santana Carneiro, reforçou a importância da colaboração: “A união entre forças policiais e comunidades indígenas é essencial para estreitar laços e identificar, de forma conjunta, as questões que impactam a segurança local. Atuamos com palestras, visitas, orientações a crianças e adolescentes, além de ações de prevenção à violência contra a mulher, sempre com o objetivo de promover a paz e o bem-estar”, disse.

Desde a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Indígena (CCSInds), o Governo do Estado já implantou 15 unidades e destinou 17 veículos para o trabalho integrado entre forças de segurança e comunidades. Essa combinação — conselhos ativos e frota exclusiva — é pioneira no Brasil e vem fortalecendo o protagonismo indígena na construção de estratégias de proteção e convivência pacífica.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

