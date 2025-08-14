Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Preços da couve e do tomate ‘despencam’ na Ceasa-MS, mas frio encarece abobrinha

A alface crespa e o tomate longa vida, indispensáveis em qualquer salada, estão mais baratos nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de...

14/08/2025 05h50
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A alface crespa e o tomate longa vida, indispensáveis em qualquer salada, estão mais baratos nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

A couve também é destaque, com a maior queda da semana: a verdura está 25% mais barata do que na semana anterior. Também é um bom momento para garantir o limão Taiti (-9%) e o mamão formoso (-6,6%), que seguem em baixa.

Por outro lado, as baixas temperaturas reduziram a oferta da abobrinha verde, gerando um aumento de 12,5% no preço da hortaliça, enquanto a melancia e o melão também sofreram elevação.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação Ceasa

