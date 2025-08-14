Cine Café está de volta ao MIS com exibição do filme Cidadão Kane nesta quinta-feira

O Cine Café retoma suas atividades junto ao Museu da Imagem e do Som nesta quinta-feira (14 de agosto) com a exibição do filme “Cidadão Kane” (1941), dirigido por Orson Welles. O projeto é realizado no Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e começa às 19 horas.

Haverá um debate após a exibição com os debatedores advogada Kézia Miranda, diretora do Cine Café e o jornalista Rogério Alexandre Zanetti. A entrada, como sempre, é franca.

O Cine Café é um coletivo de cinema que promove mostras, organiza eventos desde 2016 no MIS e em outros espaços. O Cine Café tem essa dinâmica itinerante de ocupar alguns espaços e exibir alguns filmes e fomentar a atividade cinematográfica independente em Mato Grosso do Sul e promover discussões.

“O Museu da Imagem e do Som sempre foi nosso grande parceiro, que sempre nos valorizou a ter esse espaço democrático”, explica Kézia Miranda, diretora do Cine Café.

O filme Cidadão Kane é considerado uma das obras-primas da história do cinema, sendo apontado por muitos críticos como o maior filme já produzido, e particularmente elogiado por sua inovação na música, fotografia e estrutura narrativa.

A história examina a vida e legado de Charles Foster Kane, um personagem interpretado por Welles e com base no magnata da imprensa William Randolph Hearst e do próprio Orson Welles . Durante seu lançamento, Hearst proibiu de mencionar o filme em seus jornais.

A carreira de Kane na indústria editorial nasceu do idealismo e do serviço social, mas gradualmente se transformou em uma perseguição implacável ao poder. Narrado principalmente através de flashbacsks, a história é contada por meio da investigação de um jornalista que quer saber o significado da última palavra que o magnata disse antes de morrer: "Rosebud".

Sucesso de crítica, Cidadão Kane não conseguiu recuperar os seus custos nas bilheterias. O filme foi esquecido logo depois, mas sua reputação melhorou, primeiro com os críticos franceses e, acima de tudo, depois de sua reestreia americana em 1956.

Há algum consenso entre os críticos que Cidadão Kane é o melhor filme que já feito, o que levou Roger Ebert a dizer: "É decidido: Cidadão Kane é, oficialmente, o melhor filme de sempre." Encabeçou a lista 100 Years... 100 Movies feita pela AFI, elaborada em 1998, e atualizada em 2007 com o motivo de seu décimo aniversário. Ele também liderou todos os votos da revista Sight & Sound dos dez melhores filmes já feitos durante meio século.

Serviço

A exibição de “Cidadão Kane” acontece na quinta-feira (14 de agosto), às 19 horas, com entrada franca. O projeto Cine Café sempre oferece um cafezinho, chá e leite com chocolate e bolachinhas para os cinéfilos que visitam o museu. Para degustar estas delícias, basta trazer sua canequinha. O MIS fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559 Centro, no terceiro andar.

Karina Lima, Comunicação Setesc

Foto: Divulgação (Imagem do Filme)