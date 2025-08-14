Saúde capacita médicos para consolidar acupuntura na rede pública em Mato Grosso do Sul

Formação ensina a aplicar técnica milenar, ampliando acesso a terapias integrativas em MS

Médicos da Atenção Primária à Saúde em Mato Grosso do Sul participam, entre os dias 14 a 17 de agosto, das aulas práticas do Curso de Acupuntura, promovido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) por meio da área técnica das PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde). O treinamento será na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

A formação, ofertada no modelo híbrido (presencial e remoto) pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e Ministério da Saúde, é fruto de parceria entre a SES e a UFMS.

O curso tem como foco capacitar profissionais da rede pública, especialmente médicos lotados em Unidades de Saúde da Família, para aplicar a acupuntura como ferramenta de cuidado integral, humanizado e preventivo. A técnica milenar, reconhecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde), vem sendo utilizada no controle da dor crônica e na promoção da qualidade de vida.

Práticas integrativas

A responsável pela área técnica das PICS na SES, Patrícia Mecatti Domingos, explica que a formação integra uma estratégia de saúde pública. “O investimento na Medicina Integrativa tem se tornado cada vez maior como opção para redução da dor crônica e desmedicalização dos usuários do SUS”, detalha. De acordo com ela, MS vem atuando ativamente para que, até 2027, 70% dos municípios tenham ao menos uma prática integrativa disponível para a população.

Serviço

O evento será na Cidade Universitária UFMS, situada na Avenida Costa e Silva - Pioneiros, MS, 79070-900, Campo Grande /MS - INISA (Instituto Integrado de Saúde).

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Reprodução Senado Federal