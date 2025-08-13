Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

CCZ nas Ruas leva cuidado e prevenção aos pets do Coophasul

Nesta sexta-feira (15) o bairro Coophasul recebe as equipes da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) com mais uma edição do “CCZ nas ruas”. D...

13/08/2025 22h17
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Nesta sexta-feira (15) o bairro Coophasul recebe as equipes da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) com mais uma edição do “CCZ nas ruas”. Das 8h às 11h30, a Associação de Moradores será o ponto de encontro entre equipes de saúde pública veterinária e a comunidade.

A proposta é aproximar a CCZ dos tutores, levando serviços gratuitos e de qualidade diretamente ao bairro, sem que seja necessário deslocar os pets até a unidade, facilitando o acesso à realização de exames e pré-cadastro para castração.

“Entendemos a dificuldade de parte da população em levar seus cães e gatos até a sede da CCZ para fazer a coleta para exames, e, com essa ação, nós oportunizamos esse serviço a quem precisa desse diagnóstico”, explica a coordenadora Cláudia Macedo.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Serviços gratuitos que serão oferecidos:

  • Testes rápidos para leishmaniose visceral canina (LVC);
  • Avaliação de gatos com suspeita de esporotricose;
  • Triagem e identificação de escorpiões levados pelos moradores, com agendamento de visita técnica se necessário;
  • Vacinação antirrábica de cães e gatos;
  • Coleta de material para diagnóstico pelo serviço móvel do laboratório de zoonoses (SELABZ);
  • Educação em saúde com orientações técnicas aos tutores e comunidade.

Além de proteger os animais contra doenças graves, a ação também contribui para a vigilância em saúde, ajudando a detectar precocemente zoonoses e prevenindo a transmissão.

O que levar

Para participar, o tutor deve apresentar documento pessoal com foto, levar o animal presencialmente e com contenção adequada (coleira, guia ou caixa de transporte) e, no caso de escorpiões capturados, acondicioná-los de forma segura para transporte.

A Associação de Moradores do Coophasul fica na Rua Cotegipe, 999.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra tutora de roupa preta em pé com um cachorro pequeno de cor preta no colo. A imagem interna mostra o veículo do CCZ nas Ruas.

