Agosto Lilás: Polícia Civil ministra palestra em Anaurilândia, sobre violência doméstica

A Delegada de Polícia Civil Daniella Oliveira Nunes, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina, ministrou, nesta quarta-feira (13/08), uma palestra no município de Anaurilândia-MS, a convite do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), voltada ao público em geral. A atividade integrou as ações da Operação Shamar e da campanha Agosto Lilás, que têm como objetivo mobilizar a sociedade no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante a apresentação, a delegada explicou a origem e os objetivos da campanha Agosto Lilás, destacou a história de Maria da Penha e a importância da Lei nº 11.340/2006, detalhando as cinco formas de violência previstas na legislação: física, patrimonial, psicológica, moral e sexual.

Foram abordados temas como patriarcado, machismo estrutural, estereótipos de gênero e os fatores que dificultam o rompimento do ciclo de violência. A delegada também apresentou as atualizações legislativas e jurisprudenciais recentes da Lei Maria da Penha, bem como informações sobre as medidas protetivas de urgência disponíveis às vítimas.

O público recebeu orientações sobre canais de denúncia, como o Disque 180, o telefone 190 para casos de emergência, e contatos da DAM de Nova Andradina para denúncias anônimas. Dados sobre a violência doméstica em Mato Grosso do Sul também foram apresentados, reforçando a importância da prevenção e da rede de apoio.