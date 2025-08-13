Agosto Lilás: DAM de Nova Andradina realiza palestra “Violência no Namoro Não” para alunos de Escola Estadual em Taquarussu

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegada de Polícia cedida para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina, Melissa Alves Bezerra, ministrou, na tarde desta quarta-feira (13), a palestra “Violência no Namoro Não” para os alunos da Escola Estadual Doutor Martinho Marques, no município de Taquarussu, a convite do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A ação integra as atividades da Operação Shamar e da campanha Agosto Lilás, que têm como objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante a apresentação, foram discutidos temas como estereótipos de gênero, objetificação, pressão social, impactos das redes sociais, ciúme excessivo, controle digital, isolamento, ameaças e chantagens, além de pressão sexual. Os alunos foram orientados a identificar sinais de alerta e buscar ajuda em casos de situações abusivas.

Também foram repassadas orientações sobre canais de denúncia, como a Delegacia de Polícia local, o Disque 180 e o telefone 190 para emergências.

A Polícia Civil reforça que combater a violência contra a mulher é responsabilidade de todos e que o diálogo nas escolas é fundamental para prevenir situações de risco desde a juventude.