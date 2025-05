USF Universitário é a terceira unidade a ter horário de atendimento ampliado

“É importante ressaltar que essa é uma medida para atendimento dos casos de menor complexidade, queixas que, se encaminhadas às unidades 24 horas, receberão a classificação verde ou azul e terão um tempo de espera superior àquele na unidade de saúde da família”, enfatiza a superintendente da rede de assistência em saúde, Ana Paula Resende. #PraTodosVerem : Na capa do release há uma foto que mostra pessoas sendo atendidas no balcão da recepção de uma das unidades de saúde de Campo Grande.

Durante o período noturno, estarão disponíveis serviços como: consultas médicas e de enfermagem por demanda espontânea; atualização do esquema vacinal conforme calendário vigente; atendimento odontológico; ações de planejamento familiar; realização de curativos e administração de medicações conforme prescrição; acolhimento orientações gerais de saúde; atendimento farmacêutico e atendimento com Assistente Social.

“Essa estratégia está sendo adotada após de um estudo realizado pela secretaria de saúde que elenca em quais locais da cidade que há uma maior busca por atendimento após o horário de expediente, assim, são abertas unidades chaves com horário estendido que irão atender o maior número possível de pacientes”, explica a secretaria municipal de saúde, Rosana Leite.

A partir desta segunda-feira (12), a Unidade de Saúde da Família (USF) Universitário também passará a contar com horário de atendimento aos pacientes ampliado, funcionando até às 23h, assim como a USF Los Angeles e USF Noroeste. Esta é uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que visa oportunizar com maior facilidade o atendimento à população.

