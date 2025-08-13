Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende suspeito por tráfico de drogas qualificado pelo envolvimento de adolescentes em Naviraí

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí concluiu o inquérito que investigava a atuação de L.S.R., de 25 anos, conhecido pela alcunha “BMW”, por trá...

13/08/2025 21h13
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí concluiu o inquérito que investigava a atuação de L.S.R., de 25 anos, conhecido pela alcunha “BMW”, por tráfico de drogas. As investigações tiveram início após diligências que apontaram a atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico e à receptação de veículos, com o envolvimento de adolescentes.

No dia 2 de julho, por volta das 6h, foi deflagrada a Operação “Adsumus”, que contou com apoio de equipes de diversas cidades do estado. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de investigados já identificados. Durante o cumprimento do mandado na residência de BMW, localizada no bairro Jardim Paraíso, o suspeito fugiu pelos fundos da casa ao perceber a presença policial, saltando por uma janela do banheiro e pulando um muro de aproximadamente cinco metros de altura.

No imóvel, permaneceu apenas uma adolescente, de 17 anos, que se apresentou como namorada do suspeito.

No interior da casa foram apreendidos dois aparelhos celulares, uma câmera de monitoramento, R$ 466,05 em espécie, além de documentos pessoais do investigado. Em continuidade às buscas, a equipe encontrou 11 porções de crack, embaladas individualmente e escondidas em diferentes pontos.

No curso da investigação foram obtidos elementos que confirmaram a atuação de BMW no comércio de entorpecentes, razão pela qual a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva, cuja medida foi deferida pela justiça.

Na manhã de hoje (13), uma equipe da Polícia Civil conseguiu localizar e capturar o suspeito, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Na delegacia, o suspeito confessou parcialmente o crime, alegando que estava sob efeito de crack no dia em que fugiu da polícia.

Com base nos indícios colhidos, o suspeito foi indiciado por tráfico de drogas qualificado, nos termos do art. 33, c/c art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, por envolver adolescente na prática do delito.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Singapura mira tilápia de Mato Grosso do Sul em meio à sobretaxa dos EUA
Caravina solicita implantação de radar fixo na MS-276 em Batayporã
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
20°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 12°
19°

Sensação

1.81 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 51 minutos “Soberania é intocável”, diz Lula ao anunciar ajuda a exportadores
Há 51 minutos Polícia Civil prende suspeito por tráfico de drogas qualificado pelo envolvimento de adolescentes em Naviraí
Há 51 minutos "Mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil", afirma Lula
Há 51 minutos CCJ aprova indicados para tribunais superiores; mensagens vão a Plenário
Há 51 minutos Saiba quais são as medidas do Plano Brasil Soberano
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 1 dia Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 2 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 5 dias “Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!
5
Há 14 horas Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados