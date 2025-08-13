Polícia Civil prende suspeito por tráfico de drogas qualificado pelo envolvimento de adolescentes em Naviraí

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí concluiu o inquérito que investigava a atuação de L.S.R., de 25 anos, conhecido pela alcunha “BMW”, por tráfico de drogas. As investigações tiveram início após diligências que apontaram a atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico e à receptação de veículos, com o envolvimento de adolescentes.

No dia 2 de julho, por volta das 6h, foi deflagrada a Operação “Adsumus”, que contou com apoio de equipes de diversas cidades do estado. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de investigados já identificados. Durante o cumprimento do mandado na residência de BMW, localizada no bairro Jardim Paraíso, o suspeito fugiu pelos fundos da casa ao perceber a presença policial, saltando por uma janela do banheiro e pulando um muro de aproximadamente cinco metros de altura.

No imóvel, permaneceu apenas uma adolescente, de 17 anos, que se apresentou como namorada do suspeito.

No interior da casa foram apreendidos dois aparelhos celulares, uma câmera de monitoramento, R$ 466,05 em espécie, além de documentos pessoais do investigado. Em continuidade às buscas, a equipe encontrou 11 porções de crack, embaladas individualmente e escondidas em diferentes pontos.

No curso da investigação foram obtidos elementos que confirmaram a atuação de BMW no comércio de entorpecentes, razão pela qual a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva, cuja medida foi deferida pela justiça.

Na manhã de hoje (13), uma equipe da Polícia Civil conseguiu localizar e capturar o suspeito, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Na delegacia, o suspeito confessou parcialmente o crime, alegando que estava sob efeito de crack no dia em que fugiu da polícia.

Com base nos indícios colhidos, o suspeito foi indiciado por tráfico de drogas qualificado, nos termos do art. 33, c/c art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, por envolver adolescente na prática do delito.