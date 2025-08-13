Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Singapura mira tilápia de Mato Grosso do Sul em meio à sobretaxa dos EUA

Em missão pelo continente asiático, o governador Eduardo Riedel - que integra a comitiva sul-mato-grossense que visita Índia, Japão e Singapura -...

13/08/2025 18h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Em missão pelo continente asiático, o governador Eduardo Riedel - que integra a comitiva sul-mato-grossense que visita Índia, Japão e Singapura - se reuniu nesta quarta-feira (13) com representantes da Associação de Comerciantes de Carne de Singapura, um dos principais destinos da proteína animal brasileira.

O encontro revelou um interesse inesperado: empresários locais querem importar tilápia produzida em Mato Grosso do Sul, justamente no momento em que os Estados Unidos decidiram sobretaxar o produto.

Atualmente, duas empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe. Segundo o governador Eduardo Riedel, a abertura do mercado singapurense pode ser uma solução imediata.

"Já estabelecemos contato com empresários locais e conectamos as empresas à Associação de Carnes, que fará a interlocução com os compradores. O mercado de Singapura não impõe tarifas de exportação, o que abre uma oportunidade que vamos acompanhar de perto", afirmou.

Hoje, cerca de 60% da proteína animal importada por Singapura vem do Brasil - principalmente frango, suínos e bovinos. Integrantes da missão destacam que o país asiático vem se consolidando como parceiro estratégico e tende a ampliar as compras do Brasil.

A Missão Internacional à Ásia, composta por autoridades e representantes comerciais sul-mato-grossenses, começou em 4 de agosto, com passagens por Índia e Japão. Agora, Singapura é a última parada da agenda, que prevê novos encontros com empresários e autoridades locais até quinta-feira (14).

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Alexandre Gonzaga, Comunicação Governo de MS
Fotos: Ascom Fiems

--
Relacionada: 

Comitiva destaca importância de ação governamental para abertura de mercado no continente asiático

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Caravina solicita implantação de radar fixo na MS-276 em Batayporã
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
Da melancolia à depressão e sintomas de outras doenças mentais, o Agosto Verde combate e previne esses males Agosto Verde: ALEMS atuando no combate e prevenção à depressão e ansiedade
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
20°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 12°
19°

Sensação

1.81 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova garantia de inviolabilidade de tenda cigana
Há 19 minutos A bola está com o Congresso, diz Lula sobre pacote contra tarifaço
Há 19 minutos CCJ aprova aumento de pena para aliciamento de crianças na internet
Há 19 minutos Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice
Há 19 minutos Prefeitura destina mais de R$ 1 milhão para atender mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência por meio do Programa Recomeçar Moradia
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 1 dia Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 2 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 7 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados