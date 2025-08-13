Whats

Legislativo - MS

Caravina solicita implantação de radar fixo na MS-276 em Batayporã

Com o objetivo de reduzir acidentes e garantir mais segurança a motoristas e pedestres, o deputado estadual Caravina apresentou uma indicação solic...

13/08/2025 17h30
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Com o objetivo de reduzir acidentes e garantir mais segurança a motoristas e pedestres, o deputado estadual Caravina apresentou uma indicação solicitando a instalação de um radar fixo no km 05 da MS-276, nas proximidades da Cooperativa Agrícola Sul-mato-grossense (Copasul) e do aterro sanitário de Batayporã. O pedido foi encaminhado ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Junior.

A medida atende a uma demanda apresentada pelo vereador Lorinho e busca diminuir o excesso de velocidade em um trecho de intenso tráfego de caminhões pesados, veículos agrícolas e transporte de resíduos, que também dá acesso aos assentamentos São Luiz, São João e Mercedina, polos importantes para o escoamento da produção rural.

Caravina destacou que a ausência de fiscalização eletrônica no local aumenta o risco de acidentes, colocando em perigo trabalhadores e moradores que utilizam a via diariamente. “A implantação do radar, com limite de 60 km/h, é uma medida simples e de alto impacto na preservação de vidas”, afirmou o parlamentar.

Segundo o deputado, a proposta busca não apenas reduzir a velocidade e melhorar o fluxo de veículos, mas também promover uma mudança de comportamento no trânsito, garantindo mais segurança para toda a comunidade de Batayporã e região.

