Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet

Proposta foi aprovada depois de denúncias do youtuber Felca sobre a ‘adultização’ de crianças; a Câmara continua analisando o assunto

13/08/2025 16h28
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que eleva a pena imposta a quem praticar o crime de aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet (aplicativos ou mídias sociais). O texto segue agora para análise do Plenário.

A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) . Com a mudança, a pena de reclusão para esses crimes aumentará em 1/3, passando a ser de 1 ano e três meses a 4 anos e multa. Atualmente, a pena é de 1 a 3 anos de reclusão e multa.

A relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), recomendou a aprovação da versão (substitutivo) da antiga Comissão de Seguridade Social e Família para o Projeto de Lei 2857/19 , da ex-deputada Shéridan (RR). O substitutivo ampliou o escopo do texto , incluindo, além dos crimes contra crianças, aqueles contra adolescentes.

Denúncias
“A proposta chega para análise em boa hora, considerando o relato do youtuber Felca sobre a ‘adultização’ de crianças”, disse Laura Carneiro. No último dia 6, um vídeo do youtuber analisou criticamente casos de sexualização infantil em mídias sociais.

Ao apresentar a proposta original, há mais de seis anos, a ex-deputada Shéridan já havia argumentado que, ao proporcionarem novas formas de interação entre as pessoas, os meios digitais também poderiam servir para a prática de crimes.

Debates agendados
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou ontem a criação de um grupo para elaborar projetos de lei sobre a segurança de crianças e adolescentes na internet. Motta também agendou para quarta-feira (20) uma comissão geral sobre o tema.

Na mesma linha, o presidente da CCJ, deputado Paulo Azi (União-BA), pediu aos parlamentares que identifiquem propostas de combate à “adultização” hoje já em tramitação no colegiado. Azi quer votá-las na terça-feira (19).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiência
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
29°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 12°
27°

Sensação

1.85 km/h

Vento

13%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 48 minutos Comissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiência
Há 48 minutos CI recebe relatórios para 16 indicações a agências; sabatinas são marcadas
Há 48 minutos Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara
Há 48 minutos Caravina solicita implantação de radar fixo na MS-276 em Batayporã
Há 48 minutos Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 1 dia Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 2 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 7 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados