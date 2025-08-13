Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão e recolhe condenado por roubo em Paranaíba

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de prisão expe...

13/08/2025 15h22
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior contra um homem de 22 anos de idade, condenado por crime de roubo.

A ação decorreu da determinação judicial de regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, após decisão fundamentada com base na Lei de Execução Penal. O sentenciado foi localizado e recolhido à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento do restante da pena, fixada em 2 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.

