Polícia Civil promove palestra em escola, sobre regulamentação, penalidades e riscos do cigarro eletrônico, no município de Corumbá

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) de Corumbá-MS, realizou uma palestra na Escola Estadual JGP, voltada a conscientizar estudantes sobre os riscos à saúde, a regulamentação vigente e as penalidades relacionadas ao uso e comércio de cigarros eletrônicos.

A iniciativa contou com esforços da Polícia Civil e da Secretaria Municipal de Saúde, que também esteve presente para reforçar as orientações de saúde pública. Durante o encontro, profissionais da saúde alertaram para os danos causados pelo uso desses dispositivos, como problemas respiratórios, cardiovasculares e potencial dependência química, ressaltando que os jovens são o grupo mais vulnerável a essa prática.

No aspecto jurídico, a equipe da DAIJI explicou que, no Brasil, a comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Quem desrespeita a norma pode responder por crimes previstos na legislação sanitária, além de outras infrações previstas no Código Penal e ECA, dependendo da conduta.

A Polícia Civil reforça que mantém monitoramento constante nos pontos de comércio da cidade, atuando para coibir a venda ilegal e responsabilizar criminalmente quem pratica a atividade. De acordo com o delegado Guilherme Oliveira Pena “Combater o comércio e o uso de cigarros eletrônicos é proteger a saúde da população e, principalmente, prevenir que crianças e adolescentes sejam expostos a riscos irreversíveis”.

“Com ações educativas como esta, a DAIJI busca não apenas fiscalizar e reprimir, mas também orientar a comunidade, promovendo um ambiente mais seguro e saudável para as futuras gerações”, completou.