Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil promove palestra em escola, sobre regulamentação, penalidades e riscos do cigarro eletrônico, no município de Corumbá

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) de Corumbá-MS, ...

13/08/2025 15h22
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) de Corumbá-MS, realizou uma palestra na Escola Estadual JGP, voltada a conscientizar estudantes sobre os riscos à saúde, a regulamentação vigente e as penalidades relacionadas ao uso e comércio de cigarros eletrônicos.

A iniciativa contou com esforços da Polícia Civil e da Secretaria Municipal de Saúde, que também esteve presente para reforçar as orientações de saúde pública. Durante o encontro, profissionais da saúde alertaram para os danos causados pelo uso desses dispositivos, como problemas respiratórios, cardiovasculares e potencial dependência química, ressaltando que os jovens são o grupo mais vulnerável a essa prática.

No aspecto jurídico, a equipe da DAIJI explicou que, no Brasil, a comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Quem desrespeita a norma pode responder por crimes previstos na legislação sanitária, além de outras infrações previstas no Código Penal e ECA, dependendo da conduta.

A Polícia Civil reforça que mantém monitoramento constante nos pontos de comércio da cidade, atuando para coibir a venda ilegal e responsabilizar criminalmente quem pratica a atividade. De acordo com o delegado Guilherme Oliveira Pena “Combater o comércio e o uso de cigarros eletrônicos é proteger a saúde da população e, principalmente, prevenir que crianças e adolescentes sejam expostos a riscos irreversíveis”.

“Com ações educativas como esta, a DAIJI busca não apenas fiscalizar e reprimir, mas também orientar a comunidade, promovendo um ambiente mais seguro e saudável para as futuras gerações”, completou.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Comitiva destaca importância de ação governamental para abertura de mercado no continente asiático
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão e recolhe condenado por roubo em Paranaíba
Autor da proposta, deputado Caravina ressalta a grande relevância espiritual e social da festividade Proposta inclui Arraiá do Imaculado Coração de Maria no Calendário Oficial de Eventos
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
29°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 12°
27°

Sensação

1.85 km/h

Vento

13%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 57 minutos Comitiva destaca importância de ação governamental para abertura de mercado no continente asiático
Há 57 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão e recolhe condenado por roubo em Paranaíba
Há 57 minutos Proposta inclui Arraiá do Imaculado Coração de Maria no Calendário Oficial de Eventos
Há 57 minutos Polícia Civil promove palestra em escola, sobre regulamentação, penalidades e riscos do cigarro eletrônico, no município de Corumbá
Há 57 minutos CAS aprova Wadih Damous para presidir ANS; decisão vai a Plenário
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 1 dia Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 7 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 2 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados