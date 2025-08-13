Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Proposta inclui Arraiá do Imaculado Coração de Maria no Calendário Oficial de Eventos

Nesta quarta-feira (13) começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 206/2025 , de autoria do depu...

13/08/2025 15h22
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Autor da proposta, deputado Caravina ressalta a grande relevância espiritual e social da festividade
Autor da proposta, deputado Caravina ressalta a grande relevância espiritual e social da festividade

Nesta quarta-feira (13) começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 206/2025 , de autoria do deputado Caravina (PSDB), que inclui o Arraiá do Imaculado Coração de Maria no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A festividade é realizada anualmente, no mês de junho, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Campo Grande.

Conforme o texto, a tradicional festividade religiosa e cultural ocorre desde o ano 2000 reunindo fiéis, famílias, visitantes e a comunidade local em geral. É mencionado que o evento possui grande relevância espiritual e social, promovendo a renovação da fé, a convivência fraterna e o fortalecimento dos laços comunitários. Além das celebrações litúrgicas, o Arraiá do Imaculado Coração de Maria oferece atividades culturais, apresentações musicais, barracas de comidas típicas e ações sociais voltadas às famílias mais necessitadas da região. Os recursos arrecadados são integralmente destinados a projetos pastorais e sociais.

O parlamentar ressalta que, além da relevância espiritual, a festividade impulsiona o turismo religioso e movimenta a economia local, gerando emprego temporário, renda e maior visibilidade para Campo Grande. “Sua inclusão no calendário oficial garantirá maior previsibilidade institucional, facilitando a organização e captação de parcerias”, afirma Caravina.

