Aniversário
Todos Por Elas

Primeira Caminhada contra o Feminicídio mobiliza população em Nioaque

Mobilização “Todos por Elas” reúne autoridades e comunidade em ato contra a violência e em defesa da vida das mulheres em Nioaque.

13/08/2025 13h10Atualizado há 52 minutos
Por: Redação

Na manhã desta quarta-feira, 13, Nioaque foi palco da primeira caminhada contra o feminicídio, evento que reuniu autoridades, representantes de instituições e a comunidade local para reforçar o combate à violência contra a mulher. A concentração começou às 8h, ao lado do Estádio Municipal Mauro Resstel, de onde os participantes seguiram em caminhada até o Fórum da cidade.

O ato, intitulado “Todos por Elas”, é uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em parceria com o Poder Judiciário, e teve como objetivo sensibilizar a sociedade para a gravidade dos casos de feminicídio e a importância de ações preventivas.

Durante o percurso e no ato de encerramento, realizado em frente ao Fórum, estiveram presentes o juiz Luciano Pedro Beladelli e a promotora de Justiça Mariana Sleiman Gomes, que destacaram a relevância da mobilização e a necessidade de união de esforços para garantir a proteção e a vida das mulheres.

A caminhada também contou com a participação do prefeito André Guimarães, vereadores e outras lideranças locais, evidenciando o apoio institucional e o engajamento da administração municipal na causa.

De acordo com os organizadores, a expectativa é que o evento se torne anual, ampliando o diálogo sobre a prevenção da violência e fortalecendo políticas públicas de proteção às mulheres no município.

