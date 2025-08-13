Primeira Caminhada contra o Feminicídio mobiliza população em Nioaque

Na manhã desta quarta-feira, 13, Nioaque foi palco da primeira caminhada contra o feminicídio, evento que reuniu autoridades, representantes de instituições e a comunidade local para reforçar o combate à violência contra a mulher. A concentração começou às 8h, ao lado do Estádio Municipal Mauro Resstel, de onde os participantes seguiram em caminhada até o Fórum da cidade.

O ato, intitulado “Todos por Elas”, é uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em parceria com o Poder Judiciário, e teve como objetivo sensibilizar a sociedade para a gravidade dos casos de feminicídio e a importância de ações preventivas.

Durante o percurso e no ato de encerramento, realizado em frente ao Fórum, estiveram presentes o juiz Luciano Pedro Beladelli e a promotora de Justiça Mariana Sleiman Gomes, que destacaram a relevância da mobilização e a necessidade de união de esforços para garantir a proteção e a vida das mulheres.

A caminhada também contou com a participação do prefeito André Guimarães, vereadores e outras lideranças locais, evidenciando o apoio institucional e o engajamento da administração municipal na causa.

De acordo com os organizadores, a expectativa é que o evento se torne anual, ampliando o diálogo sobre a prevenção da violência e fortalecendo políticas públicas de proteção às mulheres no município.