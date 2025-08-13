Ponte sobre córrego é reconstruída após pedido de Zé Teixeira

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande concluiu a reconstrução da ponte de madeira sobre o Córrego Cabeceira da Onça, localizada na estrada municipal CG-286. A obra foi realizada em caráter emergencial após solicitação do deputado estadual Zé Teixeira, feita em fevereiro deste ano.

A ponte havia sido completamente danificada pelas fortes chuvas que atingiram a região, causando a interdição total da travessia. Segundo relatos de produtores rurais, o volume de chuva ultrapassou os 150 milímetros em apenas uma hora, provocando enxurradas intensas e a destruição da estrutura, especialmente das cabeceiras.

A situação afetou diretamente o acesso às propriedades rurais, como a Fazenda Santo Antônio, comprometendo o escoamento da safra e o transporte de insumos agropecuários. Preocupado com os impactos à produção local, Zé Teixeira destacou, na época, a urgência da intervenção. “Era imprescindível garantir a segurança e a mobilidade dos produtores, evitando prejuízos maiores à classe produtora da região”, afirmou o parlamentar.