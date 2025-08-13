Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Ponte sobre córrego é reconstruída após pedido de Zé Teixeira

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande concluiu a reconstrução da ponte de madeira sobre o Córrego Cabeceira ...

13/08/2025 13h10
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande concluiu a reconstrução da ponte de madeira sobre o Córrego Cabeceira da Onça, localizada na estrada municipal CG-286. A obra foi realizada em caráter emergencial após solicitação do deputado estadual Zé Teixeira, feita em fevereiro deste ano.

A ponte havia sido completamente danificada pelas fortes chuvas que atingiram a região, causando a interdição total da travessia. Segundo relatos de produtores rurais, o volume de chuva ultrapassou os 150 milímetros em apenas uma hora, provocando enxurradas intensas e a destruição da estrutura, especialmente das cabeceiras.

A situação afetou diretamente o acesso às propriedades rurais, como a Fazenda Santo Antônio, comprometendo o escoamento da safra e o transporte de insumos agropecuários. Preocupado com os impactos à produção local, Zé Teixeira destacou, na época, a urgência da intervenção. “Era imprescindível garantir a segurança e a mobilidade dos produtores, evitando prejuízos maiores à classe produtora da região”, afirmou o parlamentar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar retoma aulas do Proerd em Figueirão e amplia ações para 2025
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por tráfico de drogas em Dourados
Dez projetos foram aprovados na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR aprova projeto de lei a respeito da manobra de Heimlich em bebês
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
30°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 12°
28°

Sensação

0.92 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 60 minutos Primeira Caminhada contra o Feminicídio mobiliza população em Nioaque
Há 60 minutos Inmet emite alerta laranja para baixa umidade no DF e mais 6 estados
Há 60 minutos Ponte sobre córrego é reconstruída após pedido de Zé Teixeira
Há 60 minutos Avança notificação obrigatória de desnutrição grave em indígenas
Há 2 horas Prefeitura forma 450 GCMs para operar sistema Sinesp CAD 3.0
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 24 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 7 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 2 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados