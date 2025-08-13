Prefeitura forma 450 GCMs para operar sistema Sinesp CAD 3.0

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande formou, nesta semana, 450 servidores na capacitação para uso do Sinesp CAD 3.0, nova versão do Sistema Nacional de Central de Atendimento e Despachos com objetivo de modernizar a gestão de ocorrências e a comunicação em segurança pública. A cerimônia de formatura aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).

O Sinesp CAD é uma plataforma integrada utilizada para otimizar o atendimento de emergências. O dispositivo conecta centrais de comando a unidades operacionais, possibilitando o despacho rápido e coordenado de recursos, o que reduz o tempo de resposta e aumenta a eficácia das ações. A formação capacitou guardas para atuar como multiplicadores, habilitando-os a treinar outras forças de segurança interessadas no sistema.



Campo Grande foi a primeira Capital do Centro-Oeste a aderir ao sistema, que além de reduzir o tempo de resposta nas ocorrências, melhora o planejamento operacional. Pelo pioneirismo, a cidade se tornou multiplicadora do uso e funcionamento do software, que utiliza dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O secretário especial de Defesa Social e Segurança (Sesdes), Anderson Gonzaga relembrou a evolução da estrutura de atendimento desde a implantação do serviço. “Na época, tínhamos apenas uma mesa e um telefone. Recebíamos as ligações e repassávamos para as equipes pelo celular. Hoje, temos um sistema com autonomia e responsabilidade para gerir todas as demandas. O Centro de Controle de Operações é o coração da nossa instituição. É ali que recebemos, despachamos e monitoramos cada ocorrência”, disse.

Gonzaga ainda reforçou a importância de servidores bem preparados e capacitados para operar os dispositivos de segurança pública. “Quem liga para o 153 muitas vezes está em situação de emergência. Atender com rapidez, eficiência e empatia é fundamental. Por isso, a capacitação é essencial para garantir um serviço de excelência à população de Campo Grande”, complementou.

A atualização para a versão 3.0 vai substituir o atual Sinesp CAD 2.0 e traz avanços como maior escalabilidade, estabilidade e eficiência, além de permitir funcionamento off-line, operação em rede local e sincronizações automáticas e instantâneas, o que permite uma integração ainda mais efetiva entre tecnologia, inteligência e operação, reforçando a transparência e o controle das ações da guarda.

A prefeita Adriane Lopes destacou que investir na qualificação dos guardas é parte de um projeto maior de fortalecimento da segurança municipal. “Valorização de servidores não é só aumento salarial, é oferecer oportunidades para que eles saiam da zona de conforto e se preparem para novos desafios. O guarda do papel e caneta ficou no passado. Estamos há três anos trabalhando para que a GCM seja referência no Brasil”, afirmou.

A Chefe do Executivo Municipal também lembrou outras ações recentes, como a capacitação de mil guardas para a Patrulha Maria da Penha, o projeto do botão do pânico nas escolas e a certificação concedida pelo Ministério Público à patrulha. “Com o Sinesp CAD 3.0, damos mais um passo para garantir resultados rápidos na segurança, especialmente nos bairros mais vulneráveis”, completou.

O subcomandante da GCM Pedroso, ressaltou que o novo sistema vai além da comunicação: é ferramenta de agregação à inteligência das operações. “O novo sistema transforma os dados recebidos em conhecimento estratégico, que orienta o planejamento das operações. Antes, não havia um curso específico para essa função. Agora, temos um padrão de capacitação que coloca Campo Grande como referência nacional”, explicou.

Ainda segundo Pedroso, o curso normatiza procedimentos, garantindo que o operador do sistema esteja preparado para lidar com diferentes cenários e demandas, sempre com apoio tecnológico e integração entre setores.