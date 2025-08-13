Polícia Militar retoma aulas do Proerd em Figueirão e amplia ações para 2025

Coxim (MS) – Nesta terça-feira (13), a Polícia Militar deu início às aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em Figueirão.

O programa, que atua no município desde 2015, é conduzido pela instrutora Sargento PM Joyce de Lima Barreto, responsável por orientar alunos e agora também seus familiares sobre prevenção às drogas e à violência.

As atividades começaram com os alunos do 5º ano, distribuídos em quatro turmas das escolas municipais, totalizando cerca de 80 estudantes. De acordo com a Sargento Joyce, neste ano o Proerd será ampliado para incluir o Proerd Pais, com foco na conscientização e orientação das famílias.

No segundo semestre, as ações serão realizadas na Escola Municipal Professor Antônio Inácio Furtado (Polo), na Creche Francisco Rogério Barbosa Oliveira e no ensino médio da Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo. A instrutora também ministra o programa em cidades vizinhas, como Alcinópolis e Camapuã, alternando a atuação entre os municípios a cada semestre.

O evento de lançamento oficial contou com a presença do Secretário Municipal de Educação, Professor Pascoal Amorim, que representou o prefeito Juvenal Consolaro, reforçando o apoio da administração municipal às ações de prevenção e educação.

Com essa retomada, o Proerd reafirma seu compromisso de atuar não apenas nas salas de aula, mas também junto às famílias, fortalecendo a rede de proteção e promovendo um ambiente mais seguro para crianças e adolescentes.

Assessoria de Comunicação Social do CPA-6