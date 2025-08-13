Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar retoma aulas do Proerd em Figueirão e amplia ações para 2025

Polícia Militar retoma aulas do Proerd em Figueirão e amplia ações para 2025Coxim (MS) – Nesta terça-feira (13), a Polícia Militar deu início às au...

13/08/2025 12h06
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Polícia Militar retoma aulas do Proerd em Figueirão e amplia ações para 2025

Coxim (MS) – Nesta terça-feira (13), a Polícia Militar deu início às aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em Figueirão.

O programa, que atua no município desde 2015, é conduzido pela instrutora Sargento PM Joyce de Lima Barreto, responsável por orientar alunos e agora também seus familiares sobre prevenção às drogas e à violência.

As atividades começaram com os alunos do 5º ano, distribuídos em quatro turmas das escolas municipais, totalizando cerca de 80 estudantes. De acordo com a Sargento Joyce, neste ano o Proerd será ampliado para incluir o Proerd Pais, com foco na conscientização e orientação das famílias.

No segundo semestre, as ações serão realizadas na Escola Municipal Professor Antônio Inácio Furtado (Polo), na Creche Francisco Rogério Barbosa Oliveira e no ensino médio da Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo. A instrutora também ministra o programa em cidades vizinhas, como Alcinópolis e Camapuã, alternando a atuação entre os municípios a cada semestre.

O evento de lançamento oficial contou com a presença do Secretário Municipal de Educação, Professor Pascoal Amorim, que representou o prefeito Juvenal Consolaro, reforçando o apoio da administração municipal às ações de prevenção e educação.

Com essa retomada, o Proerd reafirma seu compromisso de atuar não apenas nas salas de aula, mas também junto às famílias, fortalecendo a rede de proteção e promovendo um ambiente mais seguro para crianças e adolescentes.

Assessoria de Comunicação Social do CPA-6

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ponte sobre córrego é reconstruída após pedido de Zé Teixeira
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por tráfico de drogas em Dourados
Dez projetos foram aprovados na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR aprova projeto de lei a respeito da manobra de Heimlich em bebês
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
30°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 12°
28°

Sensação

0.92 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Primeira Caminhada contra o Feminicídio mobiliza população em Nioaque
Há 59 minutos Inmet emite alerta laranja para baixa umidade no DF e mais 6 estados
Há 59 minutos Ponte sobre córrego é reconstruída após pedido de Zé Teixeira
Há 59 minutos Avança notificação obrigatória de desnutrição grave em indígenas
Há 2 horas Prefeitura forma 450 GCMs para operar sistema Sinesp CAD 3.0
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 24 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 7 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 2 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados