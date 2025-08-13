Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por tráfico de drogas em Dourados

Nesta terça-feira (12), investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira – DEFRON realizaram diligências que culminaram...

13/08/2025 12h06
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta terça-feira (12), investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira – DEFRON realizaram diligências que culminaram no cumprimento do mandado de prisão em desfavor de um indivíduo de 41 anos, condenado pelo crime de tráfico.

Durante as diligências foi possível identificar a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor de P.C.D.S.G. que se tinha informações de que estaria na cidade de Dourados.

O detido, condenado à pena de 8 anos de prisão em regime fechado foi recambiado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, para seu posterior recâmbio à Polícia Penal.

Este resultado faz parte de uma série de diligências que vêm sendo realizada pela DEFRON no intuito de proceder ao cumprimento de mandados de prisão em aberto, sobretudo pela prática de crimes graves, como tráfico de drogas, roubos e outros.

