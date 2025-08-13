Whats

Campo Grande - MS

Funsat oferece2.083 vagas nesta quarta-feira (13

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga oportunidades de 207 empresas de Campo Grande, nesta quarta-feira (13). O pai...

13/08/2025 11h02
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga oportunidades de 207 empresas de Campo Grande, nesta quarta-feira (13). O painel de intermediação oferta 2.083 vagas, referentes a 142 profissões diferentes. Opções de colocação que só estão disponíveis, a trabalhadores que estiverem com o cadastro em dia no sistema administrado pelo órgão.

A quem estiver interessado, do quadro geral há vagas para: açougueiro (46 postos), ajudante de motorista (2 postos), assistente de vendas (6 postos), auxiliar de limpeza (127 postos), auxiliar de magarefe (100 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (25 postos), coletor de lixo (20 postos), estoquista (7 postos), fiscal na prevenção de perdas (13 postos), motorista de caminhão (10 postos), operador de caixa (252 postos) e ainda quatro vagas para soldadores.

Na lista, voltada recrutamentos de “perfil aberto”, que não pedem experiência para as contratações, a Fundação cita oito destaques. Relação que engloba buscas por ajudante de eletricista (4 postos), atendente de padaria (14 postos), auxiliar de logística (93 postos), auxiliar técnico eletrônico (5 postos), frentista (2 postos), gerente comercial (3 postos), repositor de mercadorias (108 postos), além de quatro vagas para vendedores do comércio varejista.

Ao público PCD (Pessoas com alguma deficiência), o expediente da data reserva 13 anúncios: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), porteiro (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de escritório (1), atendente de lojas (1) e uma vaga para agente de saneamento.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Descubra mais, em uma consulta, durante a visita ao órgão, localizado à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Tenha informações também pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800 ou no perfil oficial da pasta no Instagram, o @ funsat.cg . No endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande, confira o guia completo de profissões com captação ativa:

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada da Funsat e a interna o quadro de vagas.

