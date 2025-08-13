Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Abertura do 18º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande acontece neste domingo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, v...

13/08/2025 11h02
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, via Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), realiza neste domingo, (17/8), a abertura da 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2025. O evento celebra a união entre os povos indígenas da capital, valorizando a identidade cultural, o caráter educativo e o espírito comunitário por meio do esporte.

A programação tem início às 8h, no Parque do Sóter, com disputas nas modalidades arco e flecha (masculino), lança (masculino), atletismo/corrida (masculino e feminino), cabo de guerra (masculino e feminino), futebol society (masculino) e futsal (feminino).

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, ressaltou a relevância do momento. “Os Jogos Urbanos Indígenas representam muito mais que competição. São um encontro de culturas, um espaço de integração e respeito. A Prefeitura de Campo Grande tem orgulho de apoiar e promover este evento, reafirmando o esporte como instrumento de inclusão e fortalecimento comunitário”, destacou.

#ParaTodosVerem A imagem de capa é da edição dos jogos em 2024 e mostra um dos atletas com a tocha dos jogos.

