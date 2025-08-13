Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio em Paranaíba

Na tarde desta terça-feira (12/08), por volta das 17h, a Polícia Civil, por meio de ação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da 1ª Delegacia de Paranaíba-MS, prendeu em flagrante um homem de 37 anos pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a companheira dele, de 44 anos, em contexto de violência doméstica e de gênero. Conforme apurado, o crime ocorreu em uma residência localizada às margens da BR-158, próximo ao numeral 200.

A vítima relatou que, após um episódio de ciúmes, o autor desferiu ao menos quatro golpes de faca — dois nas costas e dois no rosto, atingindo o queixo — com nítida intenção de ceifar sua vida, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Gravemente ferida, ela conseguiu fugir do local em sua motocicleta, pedir socorro a populares e foi encaminhada pela Polícia Militar ao Pronto-Socorro da Santa Casa.

De imediato, investigadores das duas unidades iniciaram diligências e localizaram o autor em menos de uma hora após o crime, efetuando sua prisão. Ele foi encaminhado à DAM, onde foi autuado em flagrante. A vítima segue em acompanhamento médico, apresentando lesões na lombar, na região das costelas e no rosto.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, atuando com rapidez e firmeza para garantir a responsabilização dos agressores e a proteção das vítimas. Essa atuação integra uma política institucional de defesa da vida e dos direitos das mulheres, com ações investigativas, preventivas e de apoio às vítimas, buscando romper ciclos de violência e promover segurança e dignidade.

Coletiva de imprensa

Hoje (13/08), às 9h30min, a delegada titular Eva Maira Cogo concederá uma entrevista coletiva na sede da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba-MS. A unidade está situada na Rua Rui Barbosa, 1680, Jardim Brasília.