Zeca propõe construção de 50 moradias populares pelo Minha Casa Minha Vida em Anastácio

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) solicitando esforços conjuntos para que o município de Anastácio-MS seja contemplado com 50 casas populares.

Segundo a proposta, as novas moradias serão construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

O deputado e ex-governador destacou que a indicação tem o objetivo de contemplar a população de Anastácio que se encontra em partes necessitada de moradia digna, principalmente os cidadãos em situação de vulnerabilidade. A solicitação tem base em indicação enviada pelo vereador de Anastácio, Bruno Areco de Souza (União Brasil).

“Em seu pedido, o nobre parlamentar municipal sugere que a Prefeitura de Anastácio seda o terreno, para que, o Governo do Estado e Governo Federal, através de suas instituições responsáveis pelos programas de habitação, possam em conjunto subsidiar a construção das 50 casas populares ora solicitadas. Um modelo que já contemplou outros municípios de Mato Grosso do Sul com casas do Minha Casa, Minha Vida”, justificou Zeca.

Zeca do PT enviou a proposta ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, à Diretora-Presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, ao Prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva, e ao Ministro de Estado das Cidades, Jader Barbalho Filho.