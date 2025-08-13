Whats

Aniversário
Flagrante

Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”

O líder religioso Eduardo Costa foi flagrado vestindo uma calcinha e usando peruca loira perto de um bar em Goiânia (GO) e viralizou na web

13/08/2025 08h19
Por: Redação
Eduardo Costa flagrado de calcinha e peruca loira.
Eduardo Costa flagrado de calcinha e peruca loira.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira (11/8) mostra o bispo Eduardo Costa caminhando próximo a um bar em Goiânia (GO), vestido com uma calcinha e usando uma peruca loira. As imagens causaram grande repercussão e geraram uma série de especulações sobre a identidade e os motivos do pastor para usar roupas femininas em público.

Eduardo Costa é conhecido na região como bispo e líder religioso. No vídeo, enviado por uma seguidora e divulgado pela página Goiânia Mil Graus, o pastor aparece vestindo roupas femininas, o que surpreendeu internautas.

O líder religioso reúne cerca de 1,6 mil seguidores no Instagram, que é privado, e tem a biografia: “Poder e milagres – pastor”. Além disso, ele é cantor. A música Barrabás, interpretada pelo bispo, está disponível no canal do YouTube dele.

 

O que o pastor diz sobre o flagra

Após a repercussão, Eduardo Costa gravou um vídeo com a esposa, a missionária Valquíria Costa, para esclarecer a situação. O pastor explicou que o uso da vestimenta foi parte de uma investigação pessoal para localizar um endereço, e não uma atitude comum.

“Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir”, declarou Eduardo.

Ele afirmou que a pessoa que fez as imagens exigiu um pagamento até as 12h dessa segunda-feira (11/8) para não divulgar o vídeo, mas ele optou por não ceder à chantagem.

O bispo ainda destacou que a esposa dele sabia da investigação, embora não de todos os detalhes. Eduardo Costa disse que o caso configura uma tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem, mas até o momento não informou se registrou boletim de ocorrência contra a suposta extorsão.

