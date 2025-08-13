Zequinha lamenta morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) lamentou a morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, um dos principais líderes da Igreja Assembleia de Deus no país. Em discurso no Plenário na terça-feira (12), Zequinha considerou Firmino “um homem de Deus, de vida ilibada, abnegado, amoroso e que lutou até quando suas condições físicas permitiram”.

O pastor, que tinha 100 anos, morreu em 5 de agosto, em decorrência de insuficiência respiratória causada pela falência progressiva dos órgãos, após 15 dias de internação. O velório aconteceu na sede da Assembleia de Deus em Belém, no templo central onde Firmino exerceu grande parte da atuação como pastor.

— Firmino Gouveia deixou uma grande família, muitos filhos, netos, bisnetos e um grande legado por meio da igreja evangélica Assembleia de Deus, que presidiu em Belém por quase 30 anos. Ele foi um verdadeiro pastor — declarou o Zequinha Marinho.

Nascido em 21 de março de 1925, na cidade de Covilhã, comarca de Coimbra, em Portugal, ainda criança mudou-se com os pais para Belém do Pará. Na juventude, tornou-se pregador, evangelista e pastor. Firmino assumiu a presidência da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Pará e foi também um dos vice-presidentes da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.

Ao ressaltar o legado do líder religioso, Zequinha considerou o pastor uma referência espiritual, como pessoa, cristão e pregador da palavra de Deus.

— Firmino foi uma referência para todos nós pastores, evangelistas, obreiros, mas, acima de tudo, uma referência como cristão — finalizou o senador.