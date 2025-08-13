Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Zequinha lamenta morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) lamentou a morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, um dos principais líderes da Igreja Assembleia de...

13/08/2025 07h49
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) lamentou a morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, um dos principais líderes da Igreja Assembleia de Deus no país. Em discurso no Plenário na terça-feira (12), Zequinha considerou Firmino “um homem de Deus, de vida ilibada, abnegado, amoroso e que lutou até quando suas condições físicas permitiram”.

O pastor, que tinha 100 anos, morreu em 5 de agosto, em decorrência de insuficiência respiratória causada pela falência progressiva dos órgãos, após 15 dias de internação. O velório aconteceu na sede da Assembleia de Deus em Belém, no templo central onde Firmino exerceu grande parte da atuação como pastor.

— Firmino Gouveia deixou uma grande família, muitos filhos, netos, bisnetos e um grande legado por meio da igreja evangélica Assembleia de Deus, que presidiu em Belém por quase 30 anos. Ele foi um verdadeiro pastor — declarou o Zequinha Marinho.

Nascido em 21 de março de 1925, na cidade de Covilhã, comarca de Coimbra, em Portugal, ainda criança mudou-se com os pais para Belém do Pará. Na juventude, tornou-se pregador, evangelista e pastor. Firmino assumiu a presidência da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Pará e foi também um dos vice-presidentes da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.

Ao ressaltar o legado do líder religioso, Zequinha considerou o pastor uma referência espiritual, como pessoa, cristão e pregador da palavra de Deus.

— Firmino foi uma referência para todos nós pastores, evangelistas, obreiros, mas, acima de tudo, uma referência como cristão — finalizou o senador.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Bagattoli defende instalação de CPI para investigar sexualização de crianças
Davi Alcolumbre durante entrevista em junho passado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Veneziano destaca investimentos federais na Paraíba
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
12°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 12°
11°

Sensação

1.26 km/h

Vento

49%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 30 minutos ALEMS designa dois deputados para compor grupo de trabalho dos Direitos da Pessoa Idosa
Há 30 minutos Delegacia de Bataguassu realizará atendimento especial na próxima sexta-feira, feriado municipal
Há 30 minutos Bagattoli defende instalação de CPI para investigar sexualização de crianças
Há 30 minutos Zeca propõe construção de 50 moradias populares pelo Minha Casa Minha Vida em Anastácio
Há 30 minutos Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio em Paranaíba
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 19 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 7 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 2 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados