Legislativo - MS

Zeca reivindica instalação de padrão de energia em comunidade quilombola de Pedro Gomes

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou reivindicação soli...

13/08/2025 07h49
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou reivindicação solicitando em urgência, a instalação de um padrão de energia elétrica em um galpão localizado na Comunidade Quilombola Família Quintino, no município de Pedro Gomes-MS.

A objetivo da proposta de Zeca é atender as necessidades dos moradores e produtores locais da comunidade quilombola, que atualmente enfrentam dificuldades em razão da ausência de um padrão de energia elétrica adequado no galpão comunitário.

"O atendimento ao pleito em questão é de suma importância para garantir a qualidade de vida e a subsistência da comunidade, uma vez que, o galpão será utilizado para a realização de cursos profissionalizantes e também para o manejo de terra e insumos de produção da agricultura familiar local", justificou o parlamentar.

Para tanto, Zeca do PT encaminhou a proposta para o Diretor-Presidente da concessionária Energisa-MS, Paulo Roberto dos Santos.

