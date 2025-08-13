Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Proteja+CG: família de aplicativos é arma tecnológica da Prefeitura contra violência

A Prefeitura de Campo Grande está lançando o Proteja+CG, uma família de aplicativos criada para agir rápido e salvar vidas em situações de risco. D...

13/08/2025 06h41
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande está lançando o Proteja+CG, uma família de aplicativos criada para agir rápido e salvar vidas em situações de risco. Desenvolvido pela Agência de Tecnologia e Inovação (Agetec), em parceria com outras secretarias municipais, o sistema reúne monitoramento em tempo real, botão de emergência e resposta imediata para proteger profissionais da Saúde, Educação e também em defesa das mulheres.

Criada para atuar de forma integrada e rápida, essa família de apps oferece ferramentas digitais que ajudam a identificar e responder a situações de ameaça contra quem cuida da população e também a mulheres que estão em risco. São soluções pensadas especialmente para atender esses três públicos prioritários, oferecendo agilidade no acionamento da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e no monitoramento das ocorrências.

A ferramenta chega também como resposta a um cenário preocupante: no Brasil, 8 em cada 10 profissionais de saúde dizem já ter sofrido algum tipo de agressão no trabalho — que pode ser verbal, física ou até ameaça de morte. E o impacto é profundo: 33% desenvolvem sintomas psicológicos como ansiedade e depressão após esses episódios.

“Não vamos esperar que a violência bata à porta para agir. Estamos criando ferramentas e estratégias para proteger quem cuida da nossa cidade, seja na saúde, nas escolas ou em qualquer outro espaço. O Proteja + CG é mais que tecnologia — é a garantia de que, quando alguém precisar, a resposta será rápida, eficiente e com prioridade absoluta”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

Ao ser acionado, o botão de emergência envia um alerta com geolocalização para a central da GCM, permitindo o envio imediato da equipe mais próxima para o atendimento.

O sistema é gerenciado pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), que por meio do aplicativo Proteja+CG acompanha todas as ocorrências em tempo real, garantindo eficiência no suporte às vítimas.

A família Proteja+CG é composta por três aplicativos, cada um focado em um público específico:

Proteja Mais Mulher – atendimento rápido a mulheres em situação de risco.

Proteja Mais Saúde – proteção para profissionais da saúde contra ameaças ou agressões.

Proteja Mais Educação – segurança para gestores e equipes escolares em emergências.

Além do acionamento, a plataforma registra dados importantes como horário, local e tempo de resposta, garantindo mais organização e eficiência no combate à violência.

Com o Proteja + CG, Campo Grande aposta na tecnologia como ferramenta para melhorar a segurança e acelerar o combate à violência contra profissionais em serviço.

